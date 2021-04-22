Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi

Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde yapılan seçimlerde, Viyana merkezli kurula yeniden üye seçildi.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunda ilk olarak 2005-2010'da görev yapan Atasoy, kurulun başkanlığını da üstlenen ilk Türk vatandaşı olmuştu.

Halen BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi olan Atasoy, 2022-2027 döneminde de bu görevi sürdürecek.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 13 üyesi bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı, Atasoy için tebrik mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, üçüncü kez üyeliğe seçilen Atasoy için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda; "Atasoy'un Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz."ifadesi yer aldı.

"Bu gelişme aynı zamanda ülkemizin uluslararası örgütlerdeki ağırlığının ve saygınlığının bir tezahürüdür" denildi.