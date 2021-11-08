Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: 5. dalga başladı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"4. dalga bitmeden 5. dalga başladı"

“Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı” diyen Ceyhan,” Aslında hâlâ 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu” açıklamasında bulundu.

Mehmet Ceyhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aslında hala 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum.

Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu.

Türkiye'de 1.-2. dalga arası günlük 1.000, 2.-3. dalga arası 5.000, 3.-4. dalga arası 10.000 vaka gözlendi.

Bu kez Avrupa'da çok sayıda ülkede 4. dalga bitmeden, 5. dalga başladı.

Bunun nedenleri:

Önlemlerin ve kısıtlamaların yetersizliği,

İş yerlerinde, toplu taşımada ve toplanmalarda(düğünler, kapalı alanlarda toplantılar, spor karşılaşmaları, kongreler, okullar) artan kalabalıklar,

Etkenin özelliği: Delta varyantının bulaşma özelliği

Aşı ile yüzde 80 toplumsal korunma hedefinden giderek uzaklaşmamız,

Aşılama yüzde 80 orana ulaşmadıkça, aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı yanılgısı.

Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız. Vaka artan ülkelerde günlük ölü sayıları da artıyor.