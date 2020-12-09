Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı

Programa ara veren Başak Şengül daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şimdi tam anlamıyla durumuna dair net bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin müdahalesi söz konusu. Rahatsızlandı yayınımız esnasında. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Şimdi takip ediyoruz, öncelikle çok çok geçmiş olsun diyelim. Beklemedeyiz şu anda...

Ankara stüdyosunda olan Hulki Cevizoğlu da, "Ambulans şu anda binaya girmek üzere. Bilinci yerinde, konuştuk. Gün boyunca toplantılara katıldığını yorgun olduğunu söyledi. Gereken tıbbi yardım yapılıyor." ifadelerini kullandı.

#Pandemi sürecinde tanıyıpta çok #saygı duyduğum çok tutarlı gördüğüm hocaların başında gelen #mehmetceyhan hocamıza acil şifalar diliyorum 🙏 umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. pic.twitter.com/agkIZuEaqB — SerdaR GÜLER® (@srdar) December 9, 2020

SAĞLIK DURUMU İYİ

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, "Sağlık durumu gayet iyi. Kendisi gayet iyi hissediyor. Bir süredir devam eden mide rahatsızlığı varmış. Bu akşam yayın sırasında bir hayli rahatsız etmiş. Dediğim gibi şu anda gayet iyi. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa' dedi. Ne zaman rica etsek bildiklerini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Mehmet Ceyhan Hoca görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha altını çiziyorum kendisinin sağlık durumu gayet iyi." dedi.

CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber, "CNN TÜRK ekranlarında katıldığı programda rahatsızlanan Mehmet Ceyhan, şu anda Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedaviye altına alındı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi aynı zamanda Ceyhan'ın görev yaptığı hastane bu nedenle de ilgili tüm doktorlara haber verildi ve ilgili uzmanlar da hastaneye geldiler. Acil servisinden giriş yaptı Mehmet Ceyhan ve şu anda sağlık durumuna ilişkin ilk edindiğimiz bilgi sağlık durumunun iyi olduğu, ilk belirlemelere göre bir mide rahatsızlığı geçirdiği noktasında belirtiler var. Bu noktada da tüm tetkikler Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştiriliyor. Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yakından ilgileniyor. Duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilgi aldı. Bu kapsamda yine Bilim Kurulu üyelerinden Ateş Kara'da hastanede Mehmet Ceyhan'ın yanında sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor." açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.