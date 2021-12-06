Prens William: Annem şarkıya son seste eşlik ederdi
Annesi Prenses Diana'yla anılarını anlatan Prens William gözyaşlarını tutamadı. Okula giderken annesiyle bağıra bağıra şarkı söylediklerini dile getiren William, "Annem şarkıya son seste eşlik ederdi" dedi.
Apple Music 1 radyo kanalında yayımlanacak Time to Walk programı için anılarından bahseden Prens William, annesi Prenses Diana'nın ABD'li şarkıcı Tina Turner'a hayran olduğunu dile getirdi.
William, kardeşi Prens Harry'yle çocukken okula arabayla giderken onun en popüler parçalarını söylediklerini açıkladı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; William, Kraliçe'nin Norfolk'taki malikanesi Sandringham'ın arazisinde yürürken gözyaşları içinde, "En iyi hatırladığıım ve tüm bu zaman boyunca bana eşlik eden ve hâlâ gizlice keyif aldığım şarkılardan biri Tina Turner'ın The Best'i" dedi.
William, "Çünkü arka koltukta oturup şarkı söylemek gerçek bir aile anı gibi hissettiriyor" diye konuştu.
Annesi Diana trafik kazasında hayatını kaybettiğinde 15 yaşında olan William, "Annem şarkıya son seste eşlik ederdi. Hatta güvenlik polisini bile arabaya aldığımız olurdu, ara sıra o da şarkıya eşlik ederdi. Bizi bıraktıkları okulun kapısına kadar müzik dinleyip şarkı söylüyorduk" sözlerini dile getirdi.