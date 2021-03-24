Prens Harry’nin yeni işi

İngiliz Prens Harry ve eşi Meghan Markle, geçen yıl İngiltere’den ayrılıp, ABD’ye yerleşmişti. Uzunca bir süre dinlenmeye çekilen çift, daha sonra birkaç iş konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kraliyet Ailesi’nden maddi anlamda beklentilerine karşılık bulamayan Prens Harry, yeni bir iş daha buldu.

Netflix ve Spotify ile anlaşma yapan Prens Harry (36), Silikon Vadisi’nde kurulan BetterUp Inc. isimli şirkette yönetici olarak işe başladı.

SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLACAK

Prens Harry’nin antrenörlük, sağlıklı yaşam ve akıl sağlığı üzerine uzmanlaşan BetterUp Inc.’de sorumlu genel müdür yardımcısı olacağı belirtildi.

İşi arkadaş aracılığıyla bulan Prens Harry, sadece görüşmelerde ve özel davetlerde yer alacak.

“DÜĞÜNDEN 3 GÜN ÖNCE EVLENDİK” İDDİASINA YANIT

Öte yandan İngiliz Kraliyet Ailesi’ni sarsan Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ABD’li sunucu Oprah Winfrey'ye verdiği röportajın etkileri devam ediyor.

Irkçılıktan Kraliyet içi ayrımcılığa kadar birçok konuda sarsıcı açıklamalarda bulunan çift, Oprah’a verdikleri demeçte asıl düğün tarihlerinden 3 gün önce evlendiklerini söylemişti.

Çiftin o açıklamalarına İngiliz Nüfus Müdürlüğü’nden yanıt geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz Nüfus Müdürlüğü’nden alınan resmi belge örneğine göre Windsor Kalesi'nde 19 Mayıs 2018 tarihinde evlenen çiftin, bu tarihten önce evlendiklerine dair herhangi bir resmi belgesi bulunmuyor.