İngiliz postacı, kendisine terbiyesiz not bırakan ev sahibini ifşa etti

İngiliz posta şirketi Royal Mail'de çalışan bir postacı kendisine tekrar bir teslimat kartı bırakmayı 'düşünme bile', Salı günü burada olacağız, zili çal ve kargoyu teslim et diye not bırakan kaba ev sahibini protesto etmeye karar verdi.

Adı belirtilmeyen postacı, müşterilerinden birinin evinin ön kapısında, bir teslimat kartı bırakmayı "düşünme bile", zili çal ve kargoyu teslim et yazan bir not buldu.

"Bütün gün evdeydik ve Salı günü de evde olacağız, zili çalın ve kargoyu teslim edin"

Duruma öfkelenen postacı, notu bırakan aileyi sosyal medyada teşhir etti ve altına, "bundan sonra postaneye gelip kargolarını öyle alırsın, durumun keyfini çıkar" diye yazdı.

Sosyal medyada öfkeli postacıya destek mesajları yağdı. Kullanıcılar, notu bırakan ailenin davranışını "arsız ve korkunç" olarak niteledi.

Kaynak: Daily Mirror