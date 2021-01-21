AjansHaber.com.tr Dünya Portekiz'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

Portekiz tedbirleri sıklaştırıyor

Portekiz'de sol azınlık hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son iki haftadır görülen yüksek artış ve can kayıplarından dolayı ilkokullar dışındaki tüm okulları iki hafta kapatma kararı aldı.

Başbakan Antonio Costa, Bakanlar Kurulu'nda alınan karar sonrası basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde ilkokullar dışında eğitim veren tüm okulların 25 Ocak'tan itibaren iki hafta süreyle kapatılacağını duyurdu.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğrayan türünün bu hafta çok ciddi artış gösterdiğini kaydeden Costa, "Bu şekilde bir artışı gelecek haftalarda önlemek için yeni önlemler alınması gerekiyordu." dedi.

Diğer yandan Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği Kovid-19 verilerine göre ülkede son iki haftadır görülen yeni vaka ve can kayıplarındaki yüksek artış bugün de devam etti.

Serbest dolaşım kısıtlaması getirildi

Salgından ölenlerin sayısının son 24 saatte 221 artışla 9 bin 686'ya çıktığı Portekiz'de, toplam vaka sayısı 14 bin 467 yükselerek 595 bin 149'a ulaştı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

Ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri de kısıtlandı.

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