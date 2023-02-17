AjansHaber.com.tr Dünya Altın vize uygulaması sonlanıyor

Portekiz Altın Vize uygulamasını sonlandırıyor

Portekiz, yaşanan konut krizini engellemek için "Altın Vize" uygulamasını kaldırmayı planlıyor

Portekiz, binlerce euro'luk yatırım yapanlara yaşama ve çalışma hakkı veren tartışmalı "Altın Vize" planını sona erdirmeye hazırlanıyor.

Yetkililer, vize programının Portekiz'de özellikle Lizbon'da kira ve konut fiyatlarını 2022 yılına oranla yüzde 37 arttığını açıkladı.

Kira ve konut kriziyle başa çıkmak için ülkede aynı zamanda kısa süreli tatil kiralamaları için kullanılan evlerin de kiralama lisansı iptal edilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Japonya'dan köpük ev
Kripto parada Çin atağı
Kuzey Kore'nin yeni lideri kim olacak?
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem!
Bankanın CEO'sundan haber alınamıyor
Türkiye'den teşekkür mesajı
Bosna Hersek ekibi 26 kişiyi enkazdan kurtardı