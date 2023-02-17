Portekiz Altın Vize uygulamasını sonlandırıyor

Portekiz, binlerce euro'luk yatırım yapanlara yaşama ve çalışma hakkı veren tartışmalı "Altın Vize" planını sona erdirmeye hazırlanıyor.

Yetkililer, vize programının Portekiz'de özellikle Lizbon'da kira ve konut fiyatlarını 2022 yılına oranla yüzde 37 arttığını açıkladı.

Kira ve konut kriziyle başa çıkmak için ülkede aynı zamanda kısa süreli tatil kiralamaları için kullanılan evlerin de kiralama lisansı iptal edilecek.