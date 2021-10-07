Polonya yargısından AB yasaları kararı

Yargı kararı, Varşova ile Brüksel arasında hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve demokratik değerler üzerine sürtüşmelerin yaşandığı döneme denk geldi.

AB Komisyonu, geçen ay Polonya'daki yargı reformunun yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanından bu ülkeye mali yaptırım cezası vermesini istemişti.

Komisyon ayrıca, "ülkenin anayasasının mı yoksa AB anlaşmalarının mı daha önemli olduğu" konusunda Polonya Anayasa Mahkemesinin karar vermesini isteyen önergenin de geri çekilmesini talep etmişti.

İktidar lehine olan mahkeme kararını değerlendiren hükümet sözcüsü Piotr Muller, "Anayasa hukukunun diğer yasalara göre önceliği Polonya Cumhuriyeti Anayasasına dayanmaktadır. Bu mahkemenin kararıyla bir kez daha teyit edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Varşova'nın AB yasalarına aykırı hareket etmesinin, Polonya'nın birlik üyeliğini uzun vadede tehlikeye atmakla kalmayıp, AB bütünlüğüne de zarar verebileceği yorumları yapılıyor.

Brüksel, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'ni (PiS) yargıyı politize etmekle suçluyor.