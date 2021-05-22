Polonya Türkiye'den 4 filo Bayraktar TB2 satın aldığını açıkladı

Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Bakan Mariusz Blaszczak, Türkiye'den SİHA alımının ayrıntılarını duyurdu.

TEDARİKİN DETAYLARI

Bakan, ülkesinin 4 filo yani 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'SI satın alacağını ve ilk teslimatın 2022'de yapılacağını kaydetti.

SİHA'lar, anti-tank (ROKETSAN/MAM-L) mühimmatlarıyla beraber teslim alınacak.

İmzaların, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında atılması bekleniyor.

Min. @mblaszczak: Wynegocjowaliśmy umowę na zakup 4 zestawów, czyli 24 statków powietrznych uzbrojonych w rakiety przeciwpancerne. Pierwszy zestaw trafi na wyposażenie #WojskoPolskie już za rok. #Bayraktar — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 22, 2021

"ETKİNLİĞİNİ KANITLAMIŞ SİLAH"

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tanksavar füzelerine sahip olacak 4 filo, yani 24 İHA satın almak için bir sözleşme imzaladık. İlk insansız hava araçları 2022'de Polonya'ya gelecek. En önemlisi, Polonya ordusunun daha önce sahip olmadığı ve etkinliğini kanıtlamış silahlardan yararlanacağı."

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Polonya Savunma Bakanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İyi haberler yakında geliyor... Beklemede kalın" diyerek Bayraktar TB2'nin fotoğrafını paylaşmıştı.

Bu tedarikle birlikte Türkiye, bir NATO ülkesine ilk defa SİHA ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

MACARİSTAN DA SIRADA

Türkiye daha önce, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'a Bayraktar TB2 ihraç etmişti.

Bayraktar TB2'lerin Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da oyun değiştirici bir rol üslenmesi, dünyanın gözünün bu SİHA'lara çevrilmesine neden oldu.

Macaristan Savunma Bakanlığı heyeti de Macar Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına binaen Türk SİHA'larını test etmek için bir ziyaret düzenleyecek.