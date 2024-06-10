AjansHaber.com.tr Spor Polonya-Türkiye

Polonya-Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle..

Stat: PGE Narodowy

Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul başladı!
Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında!
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Ali Koç yeniden Fenerbahçe Başkanı
Aziz Yıldırım, stadı terk etme nedenini açıkladı!
Dünya devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!
Polonya-Türkiye