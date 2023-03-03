Polonya, K2 tanklarından üretecek!

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle büyük bir ivme kazanan yeniden silahlanma programının bir parçası olarak Güney Kore'den bin adet K2 satın almayı planlıyor.

Poznan'daki askeri otomotiv fabrikasını ziyaret eden Blaszczak, burada çalışanlarla bir araya geldi.

Blaszczak, söz konusu fabrikada Güney Kore'den satın alınan K2 Black Panther tanklarının bakımının yapılacağını belirterek, "Bu tankların onarımı ve üretimi de burada yapılacak. Poznan ve Wielkopolska şehirlerinde, yeni istihdam sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

K2 Black Panther tankı nedir?

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Hyundai-Kia Automotive Group şirketinin bünyesinde bulunan ROTEM tarafından geliştirilmekte olan ve envanterinde bulunan M48 Patton ve K1 AMT'larının yerini alması planlanan bir Ana Muharebe Tankıdır.