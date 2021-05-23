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Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı.

Duda'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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Polonya Cumhurbaşkanı'nın temasları kapsamında bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

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