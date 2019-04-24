Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96142
ALTIN
240.930
DOLAR
5.8753
STERLİN
7.5797
EURO
6.5757
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin üyelik için Türkiye ile oynadığı oyunlar saygısızlık
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin...
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek'
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak...
Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı
Dört askerin şehit olduğu bölgeye...
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
LGS için yeni örnek soru...
Fenerbahçe Beko seride öne geçti
Fenerbahçe Beko seride öne geçti

YSK MHP'nin Maltepe iddialarının araştırılmasını istedi

YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi.

YSK MHP'nin Maltepe iddialarının araştırılmasını istedi

YSK, Maltepe İlçe Seçim Kurulundan, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 23:32
YSK MHP'nin Maltepe iddialarının araştırılmasını istedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili ara kararını verdi. 

YSK'nin saat 14.00'te başlayan gündem toplantısında İstanbul'a ilişkin olağanüstü itirazlar ele alındı. 

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

MHP'nin itiraz dilekçesinde, bin 93 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken sandık kurulu başkanı ve üyelerin 970'inin kaymakamlıkça bildirilen listeden belirlenmediği, il veya ilçe dışından görevlendirme yapıldığı iddia edilmişti.

Kurul, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri gereğince sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesine karar verdi. 

Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmışsa hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına karar veren YSK, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen varsa bunların da listesinin Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarınca ayrı ayrı gönderilmesini istedi. 

MHP'nin kısıtlı seçmen iddiaları ise Kurul'un dün verdiği ara karar ile araştırıldığından, bu konu hakkında yeniden bilgi istenilmesine yer olmadığına, gelen sonucun bir örneğinin bu dosya içine de konulmasına karar verildi. 

Ara karar gereklerinin beş gün içinde Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları tarafından ayrı ayrı ve kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesi kararlaştırıldı. 

MHP, ayrıca sandık kurulu başkanlarından 117'sinin akraba olduğunu iddia etmişti. Bu iddianın ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce araştırılmaya başlandığı öğrenildi. 

AK Parti'nin Büyükçekmece itirazı 

Kurul, toplantıda AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına ilişkin itirazını da görüştü. Bu itiraza ilişkin ise dün alınan ara kararların sonucunun beklenmesine karar verildi. 

Anahtar Kelimeler:
YSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı: Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
YSK'de İstanbul itirazları görüşülüyor
YSK'de İstanbul itirazları görüşülüyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim