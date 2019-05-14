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YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.

Editör
Editör
14 Mayıs 2019 Salı 00:01
YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti
Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin, İstanbul'da tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle ayrı ayrı yaptıkları başvuruları reddetti. 

CHP, "sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı" gerekçesiyle İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi nedeniyle, İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurmuştu. İYİ Parti de aynı talepte bulunmuştu. 

YSK, gündem toplantısında tüm başvuruları ele aldı. 

Kurul, CHP ve İYİ Parti'nin sandık kurullarının teşekkülündeki usulsüzlükler nedeniyle İstanbul'daki tüm seçimlerin iptali ile 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi istemlerini oy birliğiyle reddetti. 

İYİ Parti'nin Mustafakemalpaşa başvurusuna ret 

YSK, İYİ Parti'nin sandık kurullarının memur üyelerden oluşmaması nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi seçiminin iptali için yaptığı başvuruyla ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti. 

İYİ Parti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi nedeniyle olağanüstü itiraz sürecinde seçimin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. YSK, bu istemi reddetmişti. 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, YSK'nin, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri arasından teşkil edilmemesi durumunun seçimin iptaline sebep olabileceği konusundaki İstanbul kararı üzerine bugün YSK'ye tekrar başvurdu. Başvuruda, Mustafakemalpaşa ilçesiyle ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi istendi.

Kurul, YSK kararlarının kesin olması nedeniyle oy birliğiyle bu istemi reddetti. 

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