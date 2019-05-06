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YSK'den Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarına ret

YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.

YSK'den Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarına ret

YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:39
YSK'den Maltepe ve Büyükçekmece itirazlarına ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece; MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına yönelik itirazları oy birliğiyle reddetti. 

YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilemesi kararının ardından Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerine yönelik itirazları da görüştü. 

Kurul, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazları reddetti. 

YSK'nin kısa kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığı bildirildi. 

Son Güncelleme: 06.05.2019 23:40
Anahtar Kelimeler:
YSK
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