Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90346
ALTIN
244.622
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.2549
EURO
6.5566
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Millet...
50 milyar lirayı altına yatırdık
50 milyar lirayı altına yatırdık
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Bakan Akar'dan 2 bin 400...
Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü
Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 5...
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128...

YSK Başkanı Güven: Kanuna aykırı görevlendirmelerle ilgili suç duyurusu HSK'ye gönderildi

YSK Başkanı Güven, "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir." dedi.

YSK Başkanı Güven: Kanuna aykırı görevlendirmelerle ilgili suç duyurusu HSK'ye gönderildi

YSK Başkanı Güven, "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir." dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 02:26
YSK Başkanı Güven: Kanuna aykırı görevlendirmelerle ilgili suç duyurusu HSK'ye gönderildi
Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İlçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakim olması yasal zorunluluktur. Hakimlerin görev yerleri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hakimlerin atanmaları YSK yetkisi dahilinde değildir." ifadesini kullandı. 

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan ve haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin, 23 Haziran'da yenilenecekİstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, İstanbul'daki seçimin yenilenme kararının alındığını, seçim sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Sadi Güven, "İlçe seçim kurulu başkanı hakimlerle birlikte suça iştirak eden diğer sorumluların da soruşturma ve kovuşturmaları Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılması gerektiğinden, suç duyurusuna ilişkin yazımızın Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenilmiştir." değerlendirmesinde bulundu. 

Güven, Hakimler ve Savcılar Kanununun, "Hakim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler" hükmü gereğince, ilçe seçim kurul başkanlarının yanı sıra diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu kararını HSK'ye gönderdiklerini ifade etti.

İlçe seçim kurul başkanlığına o yerdeki en kıdemli hakimin 2 yıllığına seçildiğine dikkati çeken YSK Başkanı Güven, "İlçe seçim kurulu başkanlarının ilçedeki en kıdemli hakim olması yasal zorunluluk olup, hakimlerin görev yerleri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Hakimlerin atanmaları ve görevden alınmaları Yüksek Seçim Kurulunun yetkisi dahilinde değildir." açıklamasını yaptı. 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'a bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan müdür ve diğer sorumlular hakkında, seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemler nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını da kaydeden Sadi Güven, "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir." bilgisini de paylaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü trafik kazalarında yüzde 51,5 azalma var
İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü trafik kazalarında yüzde 51,5 azalma var
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti
Mahir Ünal: Ortak canlı yayın için bayramdan sonra bir temas gerçekleştireceğiz
Mahir Ünal: Ortak canlı yayın için bayramdan sonra bir temas gerçekleştireceğiz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim