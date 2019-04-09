YSK Başkanı Güven: Gelen tüm itirazları tek tek inceliyoruz

YSK Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz." dedi.
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 10:29
YSK Başkanı Güven, "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz." dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz." dedi.