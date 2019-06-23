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Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin, "Bu sonuçların İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin, "Bu sonuçların İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:59
Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin sonuçları ile ilgili yasağını kaldırdığını hatırlattı.

AA Canlı@AACanli

: Binali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapıyor https://www.pscp.tv/w/1RDxlvnwjQjGL 

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Anadolu Ajansı @anadoluajansi

Binali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapıyor

pscp.tv

95 kişi bunun hakkında konuşuyor

"Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçim kampanyası boyunca bizimle beraber yoğun bir çalışma içine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına, bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır."

Bu sonuçların İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini dileyen Yıldırım, "Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım
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