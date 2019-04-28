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'Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak'

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarrufun yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili planlamaları anlattı.

'Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak'

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarrufun yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili planlamaları anlattı.

Editör
Editör
28 Nisan 2019 Pazar 00:51
'Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak'
Ankara

Kızılcahamam Eliz Hotel'de, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sunumlarıyla devam etti. 

Kurum'un, "2023'e Doğru Yerel Yönetimler" başlıklı sunumunda, belediyelerde mali disiplini sağlamak ve öz gelirleri artırmanın öncelikli hedefler arasında yer alması önerildi.

Ayrıca belediyeler tasarruf bilincinin artırılması konusunda uyarılırken, onlardan harcamalarda acil ve önemli hizmetlere öncelik verilmesi istendi.

Akıllı şehirler ve tasarruf

"Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarruflara yer verilen sunumda, bu uygulama sayesinde su tüketiminde yüzde 30, sokak aydınlatma giderlerinde yüzde 40, yakıt tüketiminde yüzde 45, karbon salınımında yüzde 28, trafikte bekleme süresinde yüzde 34 tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Sunumda, Ulusal Strateji ve Eylem Planına uygun olarak AK Partili belediyelerce Akıllı Şehir İş Planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi önerildi.

Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak

Kentsel dönüşümün yol haritasına da yer verilen sunumda belediyelerden şunlar talep edildi:

"Belediyelerimizin kentsel dönüşüm strateji belgelerini hazırlamaları, öncelikli dönüştürülecek alanlarını 3 ay içinde belirleyerek göndermeleri gerekmektedir. Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bunun 30 bini Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak, 270 bininin özel sektör ve belediyeler tarafından yapılması sağlanacak. 20 yılda 6,7 milyon bağımsız birim dönüştürülecek. Belediyelere, kentsel dönüşümde kullanılmak üzere taşınmaz ve kredi desteği sağlanacak.

İLBANK kentsel dönüşümde aktif görev alacak. İLBANK aracılığıyla Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına önümüzdeki dönemde 4 milyar TL kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlanacak. Emlak Katılım Bankamız da kentsel dönüşümün finansmanında aktif bir rol üstlenecek."

Hizmet hızı arttırılmalı

Sunumda, yeni dönemin katılımcılık, şeffaflık, tasarruf ve halkla birlikte yönetim dönemi olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Çevreye saygılı şehirler ilkemizle; çevremizi ve şehirlerimizi koruyacak her projede olacağız. Her projeye destek olacağız. Sizlerin yanında olacağız. 2023'e kadar yapacağımız tüm projelerde; işlerimizde öncelik sırası yapmalı, projelerin sürdürülebilir olmasını sağlayarak hizmet hızımızı arttırmalıyız. Uzun vadeli ve hakkaniyetli planlama, hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları, vatandaşımızın rızası çerçevesinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm, yeterli, kaliteli, yatay mimariye uygun sosyal konut üretimi, Çevreye Saygılı Şehirler hedefimize uygun altyapı hizmetleri ve dijital hizmetlerden mülkiyete kadar her alanda vatandaşımızı rahatlatacak Etkin Gayrimenkul Yönetimi’yle, şehirlerimizi belediyelerimizle el ele vererek çok daha ileri noktalara taşıyacağız.

Tüm bunların hayata geçirilmesi için, şehirlerimizdeki mevcut durumun ve potansiyelin belirlenmesi, 5 yıllık hedeflerin ortaya konulması, projelere yönelik iş takviminin belirlenmesi, faaliyetlerde kullanılacak kaynakların tespiti gibi başlıkların sarih bir şekilde ortaya konulması büyük önem taşımaktadır."

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