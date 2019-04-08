Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

Yavaş, sabah namazı vakti CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile Hacı Bayram Camisi'ne geldi.

Sabah namazını cemaatle kılan Yavaş daha sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'ne geçerek dua etti.

"Anıtkabir ziyaretinden sonra görevimize başlayacağız"

Camiden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Yavaş, "Ankara'nın kurucularından olan Hacı Bayramı Veli'yi ziyaret edip duamızı yaptık, mazbatamızı aldıktan sonra 15.30'da da Anıtkabir'e gidip Ankara'mızı başkent yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra görevimize başlayacağız inşallah. 'Haydi Bismillah' dedik, başlıyoruz. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Hacı Bayram Camisi'nden Hükümet Caddesi'ne yürüyen Yavaş, bir pastanede kendisine eşlik eden partililerle kahvaltı yaptı.

Kahvaltıda Yavaş'a eşi Nursen Yavaş da eşlik etti.