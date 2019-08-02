YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.
Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğünü belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla da bunun karara bağlandığını bildirdi.
"30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla da 233 olacaktır.
30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."
Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Kalın, "Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadesini kullandı.
Özbal ile Küçükakyüz'ün görev süreleri uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları yayımlandı.
YAŞ kararları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl uzatıldı.
Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Necdet Tuna ise yaş haddinden emekli oldu.
Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görev süreleri bir sene uzatıldı.
Görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller
30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
1- Şeref Öngay
2- Metin Gürak
Tümgeneraller:
1- Veli Tarakcı
2- Erhan Uzun
Tuğgeneraller:
1- Tevfik Algan
2- Halil Soysal
3- Sıtkı Varlı
4- Göksel Sevindik
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tümamiral:
1- Aydın Şirin
Tuğamiraller:
1- Yalçın Payal
2- Aydın Eken
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral
1- Ziya Cemal Kadıoğlu
Terfi ettirilen subaylar
YAŞ kararları kapsamında, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi edenler:
1- Tümgeneral İrfan Özsert
Tümgeneralliğe terfi edenler:
1- Tuğgeneral Bahtiyar Ersay
2- Tuğgeneral Sezai Öztürk
3- Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan
4- Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut
5- Tuğgeneral Selami Arslan
Tuğgeneralliğe terfi edenler:
1- Albay Mehmet Cafer Aksoytürk
2- Albay Hikmet Yokarıbaş
3- Albay Ferat Vural
4- Albay Mustafa Cüneyt Arıkan
5- Albay Sezgin Erdoğan
6- Albay Ahmet Gülmüş
7- Albay Mustafa Koşan
8- Albay Berat Acar
9- Albay Fethi Oltulu
10- Albay Hakan Tunç
11- Albay Salih Büyük
12- Albay Metin Eştürk
13- Albay Osman Akyıldız
14- Albay Hacı Halil Osma
15- Albay Ali Fuat Arıkan
16- Albay Halil Ünver
17- Albay Zekeriya Yalçın
18- Albay Oğuz Baykal
19- Albay Mehmet Zeki Eren
20- Albay Halil İbrahim Büyükbaş
21- Albay Adem Çakır
22- Albay Mustafa Üstün
23- Albay Mehmet Avcıoğlu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiralliğe terfi edenler:
1- Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu
Tuğamiralliğe terfi edenler:
1- Albay Özgür Özcan Altunbulak
2- Albay Mehmet Emre Sezenler
3- Albay Erhan Aydın
4- Albay İmran Alparslan Demirbilek
5- Albay Nihat Baran
6- Albay Rafet Oktar
7- Albay Refik Levent Tezcan
8- Albay Ahmet Cevdet Kaplan
9- Albay Fuat Gedik
10- Albay Hüseyin Sami Uyar
11- Albay Ramis Akın
Hava Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneralliğe terfi edenler:
1- Tuğgeneral Erdoğan Gür
2- Tuğgeneral İsmail Günaydın
3- Tuğgeneral İsmail Üner
4- Tuğgeneral Kutlay Demir
5- Tuğgeneral Ali Serin
6- Tuğgeneral Olcay Yılmaz
7- Tuğgeneral Selçuk Aygün
Tuğgeneralliğe terfi edenler:
1- Albay Ender Kartal
2- Albay Gürel Özusta
3- Albay Gökhan Ergün
4- Albay Aziz Adalı
5- Albay Ertunç Ertufanlı
6- Albay Durmuş Aydemir
Emekliye sevk edilen general ve amiraller
Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Orgeneral:
1- Abdullah Recep
2- İsmail Serdar Savaş
Tümgeneral:
1- Hakan Atınç
Tuğgeneral:
1- Ufuk Demirkılıç
2- Celalettin Bacanlı
3- Engin Durak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:
Tümamiral:
1- Hasan Nihat Doğan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneral:
1- Nihat Kökmen
2- Yılmaz Özkaya
Tümgeneral:
1- Ali Çetinkaya
Tuğgeneral:
1- Ahmet Biçer
2- İmdat Bahri Biber
3- Ersin Eser
Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Tümgeneral:
1- Gürsel Yüz
Tuğgeneral:
1- Erdoğan Baykal
2- Ali Ucarı
3- Orhan Aksoy
4- Hançeri Sayat
5- Erdal Şener
6- Süleyman Ertızman
7- Özgür Tör
8- Tevfik Erkan Olgay
9- Sırrı Yılmaz
10- Nerim Bitlislioğlu
11- Erdem Murat Tatlı
12- Coşkun Kaya
13- İsmail Güzeller
14- Bülent Temizer
15- Turan İnan
16- Mustafa Yaşar Arslanhan
17- Hasan Kaymaz
18- Kemal Kırış
19- Mustafa Barut
20- Osman Dirmencioğlu
21- Nadir Gündüz
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:
Tuğamiral:
1- Bülent Olcay
2- Berker Emre Tok
3- Önder Çelebi
4- Ahmet Tunç Veyisoğlu
5- Cemal Özden Yazıcıoğlu
6- Cemalettin Bozdağ
7- Şafak Duruer
Hava Kuvvetleri Komutanlığı:
Korgeneral:
1- Muhittin Fatih Sert
Tuğgeneral:
1- Turan Toker
2- Alpay Aydoğan
3- Murat Islıoğlu
4- Cemal Balıkçı