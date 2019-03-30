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'Ülkücü gençlik Cumhur İttifakı'nın yanında'

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, "Ülkücü gençliğin kararı bellidir, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır." dedi.

'Ülkücü gençlik Cumhur İttifakı'nın yanında'

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, "Ülkücü gençliğin kararı bellidir, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Mart 2019 Cumartesi 16:36
'Ülkücü gençlik Cumhur İttifakı'nın yanında'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine saatler kaldığını hatırlattı.

Geleceğin anahtarının Türk gençliğinin elinde olduğunu belirten Ateş, 18-25 yaşlarında, ilk kez oy kullanacak gençleri geleceklerine sahip çıkmaya ve sandığa gitmeye davet etti.

Ateş, şunları kaydetti:

"Yarın kendinizin ve ülkemizin geleceğine oy vereceğinizi unutmayın. Ülkücü gençliğin kararı bellidir. Ülkücü gençlik Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır. Çağ açıp çağ kapatan ecdadın, yeni bir çağı açacak olan mührü vuracak torunları olarak, Türk gençliğinin en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyor ve güveniyorum."

Anahtar Kelimeler:
Ülkücü Ocakları
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