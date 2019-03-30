'Ülkücü gençlik Cumhur İttifakı'nın yanında'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine saatler kaldığını hatırlattı.

Geleceğin anahtarının Türk gençliğinin elinde olduğunu belirten Ateş, 18-25 yaşlarında, ilk kez oy kullanacak gençleri geleceklerine sahip çıkmaya ve sandığa gitmeye davet etti.

Ateş, şunları kaydetti:

"Yarın kendinizin ve ülkemizin geleceğine oy vereceğinizi unutmayın. Ülkücü gençliğin kararı bellidir. Ülkücü gençlik Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde Cumhur İttifakı'nın yanındadır. Çağ açıp çağ kapatan ecdadın, yeni bir çağı açacak olan mührü vuracak torunları olarak, Türk gençliğinin en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyor ve güveniyorum."