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'Tv’ye bu kadar yakın durmasın. Bozulmasın o gözler'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Twitter kullanıcısının "torunumun reis sevgisi" notuyla sunduğu videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.

'Tv’ye bu kadar yakın durmasın. Bozulmasın o gözler'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Twitter kullanıcısının "torunumun reis sevgisi" notuyla sunduğu videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Mart 2019 Pazartesi 11:02
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'Tv’ye bu kadar yakın durmasın. Bozulmasın o gözler'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Twitter kullanıcısının "torunumun reis sevgisi" notuyla sunduğu videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan, paylaşımına "Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah." notunu ekledi.

Recep Tayyip Erdoğan@RT_Erdogan

Fatma hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler.

Anahtar Kelimeler:
Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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