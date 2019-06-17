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Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacağı açıklandı.

Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacağı açıklandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:22
Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYUNANİSTAN
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