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'Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi ülkemizin hedeflerindendir'

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, "Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi hedefi, ülkemizin yeni dış politika hedeflerindendir." dedi.

'Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi ülkemizin hedeflerindendir'

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, "Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi hedefi, ülkemizin yeni dış politika hedeflerindendir." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 22:32
'Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi ülkemizin hedeflerindendir'

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, "Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi hedefi, Tacikistan'ın yeni dış politika hedeflerindendir." dedi.

Tacik Bakan Muhriddin ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin gösterdiği misafirperverlik için mevkidaşı Çavuşoğlu'na teşekkür eden Muhriddin, ikili görüşmede çok yönlü ilişkileri geliştirme perspektifini değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Muhriddin, görüşmede tarafların, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla iş birliğine ilişkin atılacak ortak adımların öneminden bahsettiğini belirterek, "Memnuniyetle iki dost ve kardeş ülke arasındaki iş birliğinin istikrarlı bir süreç kazandığı vurgulanabilir." ifadesini kullandı.

"Karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin daha da geliştirilmesi, Türkiye ile uzun vadeli ortaklığın genişletilmesi, Tacikistan'ın öncelikli dış siyasetlerindendir. Bu, ülkemizin yeni dış politika hedeflerindendir." diyen Muhriddin, bu kapsamda, ülke liderlerinin ziyaretlerinin artırılmasının desteklendiğini dile getirdi. Muhriddin, ekonomi, ticaret ve yatırım gibi alanlarda ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret hacmine de değinen Muhriddin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Tacikistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam etmektedir. Taraflar, ülke başkanlarının mutabakatları doğrultusunda iki ülke arasındaki ticari hacmini 1 milyar ABD dolarına çıkarmak için gerekli adımları atıyor. 

Bizim şu anda bazı yol problemlerimiz var. Bunları çözersek sanırım Türkiye en ön planda gelecek ve bizim ikili ilişkilerimiz daha da artacak. Bunun için de büyük potansiyelimiz var. Türkiye'den Tacikistan'a daha çok sermaye gelmesi ve belirli yönlerde ortak çalışma hedefini koyduk. Türkiye'nin zengin tecrübesini örnek alarak istiyoruz ki Türkiye sermayelerini tarım, turizm, tıp ve diğer alanlara da yönlendirsin."

Türkiye'nin dünyanın teknoloji, tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde önde geldiğini, çok zengin tecrübe ve ileri teknolojiye sahip olduğunu belirten Muhriddin, "İnanıyorum ki el ele vererek, iş birliğinde hedeflerimize ulaşacağız ve bu da ekonomik iş birliğimize daha da katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Türkiye'yi, Tacikistan'ın önemli bir ortağı olarak addediyoruz"

Bakan Muhriddin, iki ülke hükümetlerinin ortaya konulan stratejik hedeflerin uygulanması için Türk sermayecilerin cezbedilmesi ve altyapı projelerinin uygulanmasına yönelik iş birliğinden yana olduğunu söyledi.

Muhriddin, "Dünya siyaseti, ekonomisi ve kültüründe belirgin rolü bulunan Türkiye'yi, Tacikistan'ın uluslararası alanda önemli bir ortağı olarak addediyoruz. Biz, Türkiye ile dostluk ilişkilerinin parlak geleceği ve verimli iş birliğine inanıyoruz. Bunun sürekliliği için gayret göstereceğiz." dedi.

Toplantı kapsamında, iki ülke arasında "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Anlaşmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

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Dışişleri
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