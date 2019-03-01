- "Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor"

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyanın içinden geçtiği ortamda, dünyada ticaret savaşlarından bahsedilen bir dönemde Türkiye G20 ülkeleri içerisinde ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor. Türkiye, parlak, cazibeli bir geleceğe doğru yürümesi konusundaki gücünü ve kudretini korumaya devam ediyor." dedi.

Çelik, Fuar Alanı'nda Hatipoğlu ailesi tarafından verilen akşam yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, geçmişte 28 Şubat dönemi gibi sıkıntılı zamanlarını, demokrasiye sahip çıkarak aştığını söyledi.

Vatandaşın sandık konusundaki bilinci, demokrasi konusundaki iradesi sayesinde bütün sıkıntıları aşmayı, geleceği inşa etmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hem korumayı hem de güçlendirmeyi başardıklarını anlatan Çelik, bunun sırrının demokrasi olduğunu ifade etti.

Çelik, her seçimin sadece iktidar belirleme arayışı değil, ülkenin geleceği hakkında verilecek bir karar olduğunu vurgulayarak, "(Yeter söz milletindir) denilen büyük demokrasi mücadelesinin arkasından, 'yeter karar milletindir' denilen büyük demokrasi mücadelesi veriliyor." diye konuştu.

Seçimlerde halkın sandığa gitmesinin önemine değinen Çelik, 31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye'nin önünde 4-5 yıl sorunsuz bir dönemin oluşacağını belirtti.

Türkiye'nin ekonomisine saldıranların, seçimlerin ardından vatandaşın desteğini gördükten sonra Türkiye'ye gelmek için randevu isteyeceğini kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

"Bakmayın bu eleştirileri yapanlara, bakmayın bu kara propaganda yapanlara. Bütün bunlar 31 Mart seçimlerinde sonucu etkilemek için yapılan işler. Ama sonuç olarak sizin basiretinizi, sizin iradenizi, sizin şaşmaz pusulanızı etkileyecek hiçbir dış güç yok. İnşallah bugünden itibaren, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle, ittifakımızı güçlendirecek şekilde, Adana'nın her tarafında adaylarımızı 31 Mart akşamı belediye başkanı yapacak şekilde, sizler sandıklara damganızı vurduğunuz zaman, Seyhan'dan Adana'dan Türkiye'nin tamamından ortaya çıkan bu mesaj, dünyanın her yerine ulaşacak."

- "Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor"

Türkiye ekonomisinin güçlendiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyanın içinden geçtiği ortamda, dünyada ticaret savaşlarından bahsedilen bir dönemde Türkiye G20 ülkeleri içerisinde ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor. Türkiye, parlak cazibeli bir geleceğe doğru yürümesi konusundaki gücünü ve kudretini korumaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin, devletimizin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu burada görüyoruz. İhtiyacımız olan tek şey vardır, o da sizin desteğinizdir. Türkiye büyürken, güçlenirken başka bazı devletlerin yaptığı gibi bir takım hazır yeraltı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmadı. Türkiye kendi gücünü üretirken başkalarının yaptığı gibi ahlak dışı bir şekilde Afrika'da, Asya'da ya da Orta Doğu'da bazı devletleri sömürge haline getirmedi. Bu coğrafyayı vatan kılarken ödediğimiz bedelin aynısını, ekonomimizi büyütürken, demokrasimizi inşa ederken de ödedik. O yüzden büyüyen ekonomimizin, güçlü demokrasimizin bedeli ödenmiştir ve bunların hepsi vatandaşın sayesinde, sizin iradenizle olmuştur."

- "Yeni hizmetlere koşmak için sabırsızlanıyoruz"

"Yerel yönetimlere mührümüzü vurmak zorundayız." diyen Çelik, Türkiye'nin her tarafında adaylarını belediye başkanı yapmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin parlak geleceğine hep beraber yürüyeceklerinin altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaylarımız sadece sizden oy isterken kulağını size verip sizin sözlerinizi dillendirip sonra belediye başkanı olduğu zaman sizin sözlerinize kulak tıkayan, sizin sözlerinizi dillendirmekten vazgeçen kimseler olmayacak. Onlar sizin kardeşleriniz, evlatlarınız. Yeni bir demokrasi bayramı, yeni bir demokrasi şöleni geliyor. Aziz milletimizin yüce talimatlarını 31 Mart'ta almak için, yetki almak için sabırsızlanıyoruz. Yeni hizmetlere koşmak için sabırsızlanıyoruz. İnşallah ülkemizi büyüterek, nefesimizin ve ömrümüzün yettiği yere kadar koşacağız."

Toplantıya, MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve diğer davetliler katıldı.