Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda çiftçiler için düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, son 15 yılda reel fiyatlarla tarımsal hasılanın 1,5 kat, et üretiminin 3 kat, balık üretiminin 5 kat, süt üretiminin 2 kat, tarımsal ihracatın 4 kat ve hayvansal ürün ihracatının da 10 kat arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu başarının daha da ileriye gitmesi için çalıştıklarını dile getiren Pakdemirli, "Gıda tedariki, Türkiye'de yüzde 80 aile işletmeleri tarafından yapılıyor. Aile işletmeleri demek gıda güvenilirliği demek. Gıda güvenilirliği için mutlaka aile işletmelerine destek vermemiz gerekiyor. Büyük işletmeler, ufak bir zararda sektörden çıkıyorlar ama aile işletmeleri sabrediyor ve sonunda kazanıyor." diye konuştu.

Pakdemirli, tohumdan sofraya çiftçilerin en çok emek harcayan kesim olduğunu ifade ederek, buna karşılık çiftçilerin her zaman en çok kazanan kesim olmadığını kaydetti.

Bir ürünün bazen tarlada 1 lirayken sofraya 4 liraya gelebildiğine işaret eden Pakdemirli, "Biz diyoruz ki tarladaki ürün 1 lira olmasın, 2 lira olsun, sofradaki de 4 değil, 3 lira olsun. Bu şiarla Ticaret Bakanlığımız ile birlikte bir yasa çalışmamazı var. Hem perakende yasasını hem de hal yasasını beraberce çalışıyoruz. Bundan sonra üreticimizin lehine bu yasayı en yakın zamanda meclise göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, sözleşmeli üretimi de çok önemsediklerine dikkati çekerek, bununla ilgili de bir yasa çalışması içerisinde olduklarını ifade etti.

Çiftçiler evrak işlerini e-devletten yapabilecek

Artık tarımın teknolojiden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tarım alanında Türkiye'de devlet olarak yapay zekayı, dronları ve uyduları kullanmaya başladık. Türkiye'deki 32 milyon parseli dijitalleştirdik. Ne ekili ve ne kadar hasat edeceğiz onu görebiliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz sayesinde de çiftçimiz hava şartlarından kaynaklı zarara uğramasın diye tahmin ve uyarılar yayımlıyoruz.

Bizim iktidarlarımızda 8 kat desteklerimiz arttı. Destekleri sadeleştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla birlikte bürokrasiyi, sizden istediğimiz kağıdı azaltmamız gerekiyor. Size şunu müjdelemek istiyorum. Çok yakın bir gelecekte e-devlet üzerinden her işleminizi yapacak hale geleceksiniz."

Pakdemirli, başarı örneği çok olmamakla birlikte kooperatiflerin de çok önemli olduğunu vurguladı, bu konuda erkeklere göre daha tertipli ve çalışkan olan kadınların öncü olması gerektiğini söyledi.