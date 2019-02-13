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TBMM Genel Kurulu

- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu

- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:55
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TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ilk olarak İYİ Parti'nin gıda fiyatlarındaki artışla ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Öner üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, hükümete göre, gıda fiyatlarındaki artıştan çiftçi, manav, marketçi, halci, hatta bu gıda ürünlerini taşıyan TIR şoförlerinin bile suçlu olduğunu ifade etti.

"Köprülere zam yapan, mazotu uçuran, gübre fiyatlarını katlatan siz değilsiniz; tarım girdilerini artıran siz değilsiniz. Siz, hep masum oldunuz." diyen Yokuş, hükümetin, iç piyasayı baskılamaktan başka hiçbir şey yapmadığını savundu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kasket ile kürsüye çıktı.

"Bu şapka size bir şey hatırlatıyor mu?" diye soran Gaytancıoğlu, Atatürk'ün efendisi olan köylünün unutulduğunu söyledi.

Çiftçinin borcunun 110 milyar lira, tarlasının da ipotekli olduğunu savunan Gaytancıoğlu, "Başka ülkelerin çiftçilerini destekliyorsunuz ama kendi çiftçiniz aklınıza bile gelmiyor. Tarlada çiftçinin yangınını söndürmeden, tanzim satışlarla, kısa vadeli uygulamalarla bu iş olmaz. Köylüyü kalkındırmadan bu iş olmaz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, CHP'ye yönelik, "Çiftçi sizin dönemlerinizi hiç hatırlamak istemiyor." diye konuştu.

Gıda fiyatlarında beklenmeyen, makul sayılmayacak artış olduğunu dile getiren Kılıç, dolar kurlarındaki artışın en fazla tarım sektörünü etkilediğini söyledi.

Yunus Kılıç, birçok alanda düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Gıda fiyatlarındaki artışın piyasa fiyatlarından kaynaklanmadığını gördük. Bunların artışlarındaki sebepler sağlıklı ve doğru olsaydı, tanzim satışlar açıldıktan sonra fiyatlar yarıya iner miydi? Yakın zamanda, yaz mevsiminin gelmesiyle beraber, gıda enflasyonu da genel enflasyon seviyelerine inecektir." değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, öneri oylanmadan önce, Gaytancıoğlu'nun taktığı kasketi alarak, "Manisa'da bir gelenek var. Fiyatlar açıklandığında çiftçi memnunsa şapkayı havaya fırlatır, memnun değilse yere atardı. Çiftçi, sizin döneminizde şapkayı yere atıyor." dedi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin önerisi reddedildi.

HDP'nin "Kamu personeli alımında mülakatlarda yapılan usulsüzlükler" konulu; CHP'nin "FETÖ-Beyaz TV ilişkisi" konulu araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de kabul edilmedi.

Öte yandan, Özel, bu akşam Mecliste yapılacak "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" Belgesel filmi gösteriminde, "Binali Yıldırım'ın, Hem Meclis Başkanı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı sıfatlarını Anayasa'ya rağmen taşıyacağı için" üzülerek bu davete katılamayacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da bu konunun siyaset dışı değerlendirilip, sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

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Genel KurulGıda FiyatlarıGrup önerisiÖzgür Özel
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