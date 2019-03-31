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Şırnak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Yarka kazandı

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.

Şırnak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Yarka kazandı

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.

Editör
Editör
31 Mart 2019 Pazar 23:41
Şırnak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Yarka kazandı
Ankara

Şırnak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Yarka 17 bin 76, HDP adayı Hişar Osal 9 bin 474 oy aldı.

Yarka'nın özgeçmişi

29 Ocak 1963 yılında Şırnak'ta doğdu. Lise öğrenimini Şırnak'ta tamamladı. Türkiye'nin birçok ilinde prestijli projelerin mimarı olan May inşaatın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Yarka, 1986 yılında siyaset hayatına Anavatan Partisi ile başladı. 1989 yılında belediye meclis üyeliği ve henüz 26 yaşında iken belediye başkan vekili olarak uzun yıllar görev yaptı. Şırnak, il statüsü kazandıktan sonra 1994 yılında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu meclis başkanlığı ve akabinde yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Şırnak ili ve ilçelerinin sosyal ve ticari gelişimini esas alan Şırnak ili ve ilçelerini geliştirme vakfının 1996 yılında kurucu üyeliğini ve genel saymanlığı görevlerini icra etti. 2000-2001 yılları arasında genç işadamları derneği kurucu yönetim kurulu ve dernek başkanlığı görevlerini icra etti. Şırnak spor kulübünü kurdu ve 2003-2005 yılları arasında Şırnak spor kulübü başkanlığı yaptı. Yarka evli ve 3 çocuk babası.

Şırnak'ta AK Parti sevinci

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Yarka'nın kazanması kentte sevinçle kutlandı.

Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka seçim sonuçlarını beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle il binasından takip etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin aldığı oy oranı partililerce sevinçle karşılandı.

AK Parti'liler kazandıkları bu başarıyı il binasında davul zurna eşliğinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı.

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