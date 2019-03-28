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Şehit babası 'ittifak'a tepki göstererek adaylıktan çekildi

Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Şehit babası 'ittifak'a tepki göstererek adaylıktan çekildi

Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Emre Köse
Emre Köse
28 Mart 2019 Perşembe 11:31
Şehit babası 'ittifak'a tepki göstererek adaylıktan çekildi

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Saadet Partisi'nden Elmadağ Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu anımsatarak, hedefinin Elmadağlı hemşehrilerinin teveccühüyle iş başına gelmek ve Elmadağ'a bugüne kadar yaptığı hizmetlere yenilerini eklemek olduğunu belirtti.

Seçim süreci başladığında, siyaset tarzı ve ilkeleri ile bağdaşmayacak bazı gelişmelerle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir. Terör kadrolarını belediye kadrolarına taşıyacak bir yıkım şebekesinin unsuru olmayı, şehidimizin aziz hatırasına hürmetsizlik olarak addederim. Özellikle Elmadağ'da, Saadet Partisi'nden adaylığımı ve Elmadağlı hemşehrilerimin şahsıma samimi teveccühünü kullanarak, CHP'nin ve ittifak ortaklarının hiç de hak etmediği bir kazanım elde etmesine gönlüm razı olamaz."

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkanlığı adaylığından bugün itibarıyla çekildiğini bildiren Yurdakul, "Bu kararımın, Elmadağ ilçemizin ve Ankara'mızın geleceği için hayırlı neticeler doğuracağına gönülden inanmaktayım." ifadesini kullandı.

Nuri Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla yuvam olarak kabul ettiğim ve çok da emek sarfettiğim AK Parti'de siyasete devam kararı aldım. Elmadağ'da ve Ankara'da kurucusu olduğum AK Parti'nin bir kez daha zafer kazanması, Elmadağ'a ve Ankara'ya yeni hizmetler kazandırması için mücadelem kararlılıkla devam edecektir. Bu kararımın Elmadağ ve sevgili hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyor, değerli Elmadağ halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum." 

"Esas Saadet Partisi'ne yumulmuşlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, terör bağlantılı birçok ismin muhalefet partilerinin belediye meclis üyeliği aday listelerinde bulunduğuna işaret etmişti.

Bakan Soylu, "378 meclis üyesi adayının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Bunun 325'i PKK/KCK ve HDP iltisaklı. Bizatihi 178'i hakkında PKK'dan ilgili adli ve idari işlemler yapılmış. 45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4'ü hakkında DEAŞ'tan." bilgisini paylaşmıştı.

Bakan Soylu, "Saadet Partisi'nden yaklaşık 27 kişi var, FETÖ ile iltisaklı. Esas Saadet Partisi'ne yumulmuşlar." açıklamasında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Şehit Babasıİttifak
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