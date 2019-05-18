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Seçmen sorgulama e-devlette

İstanbul'da seçmenler, yenilenen İstanbul seçiminde nerede oy kullanacağını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

Seçmen sorgulama e-devlette

İstanbul'da seçmenler, yenilenen İstanbul seçiminde nerede oy kullanacağını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

Editör
Editör
18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:42
Seçmen sorgulama e-devlette
Ankara

İstanbul'da seçmenler, yenilenen İstanbul seçiminde nerede oy kullanacağını bugünden itibaren e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-devlet kanalıyla ulaşabilecek.

"Nerede oy kullanacağım?"

Bu arada YSK'nin de yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirilmişti.

Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.

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