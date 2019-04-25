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Saadet Partisine yeni genel merkez binası bulundu

Saadet Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya, eylül sonunda taşınılması planlanıyor.

Saadet Partisine yeni genel merkez binası bulundu

Saadet Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya, eylül sonunda taşınılması planlanıyor.

Editör
Editör
25 Nisan 2019 Perşembe 23:16
Saadet Partisine yeni genel merkez binası bulundu
Ankara

Saadet Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya, eylül sonunda taşınılması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, parti yetkilileri, geçici süreliğine Balgat'taki eğitim merkezini kullanan Saadet Partisi için yeni genel merkez binası buldu.

Kazım Karabekir Caddesi yakınlarındaki 3 katlı yeni bina için 5 aylık ödeme planı üzerinden sözleşme yapan parti yetkililerinin, yeni genel merkeze eylül sonunda taşınmayı planladıkları öğrenildi.

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