KUDÜS (AA) - Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın Müslümanlara ait olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Sabri, Rahmet Kapısı'nın kapatılmasıyla ilgili İsrail Mahkemesi'nin 2003'te vermiş olduğu kararın hükümsüz olduğunu, çünkü kentteki kutsal mekanların Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkisi altında olduğunu söyledi.

Sabri, "Rahmet Kapısı Müslümanlarındır. Yahudilerin bu kapıyla hiç bir alakaları yoktur." dedi.

Mescid-i Aksa'yla ilgili davalarla ilgilenen avukat Halid Zebarika ise Rahmet Kapısı'nın kapatılmasıyla ilgili kararın hukuk dışı olduğunun İsrail yargısınca kanıtlanmış olduğunu kaydetti.

İsrail Mahkemesi'nin, polisinin ya da istihbaratının Rahmet Kapısı'nı ya da Mescid-i Aksa'nın herhangi bir bölümünü kapatma yetkisi olmadığına işaret eden Zebarika, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb'in gözaltına alınmasının da keyfi ve hukuk dışı olduğunu dile getirdi.

İsrail güçleri, geçen hafta pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.



Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

Şeyh Selheb, cuma günü İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nı açmış ve beraberindeki Filistinliler ile burada namaz kılmıştı. İsrail polisince dün gözaltına alınan Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat, Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle giriş yasağı getirilerek öğle saatlerinde serbest bırakılmıştı.









