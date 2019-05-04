Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.257
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8582
EURO
6.6727
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize yaklaştıklarını görmekten mutlu oldum
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize...

Prof. Dr. Altun: Basın özgürlüğü tartışmaları, medya alanıyla ilgisini yitirdi

Prof. Dr. Altun "Kasıtlı ve manipülatif bir şekilde iddia edildiğinin aksine Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda sorun bulunmuyor. Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü tartışmaları, esas zemini olan medya alanıyla ilgisini yitirmiş durumda." dedi.

Prof. Dr. Altun: Basın özgürlüğü tartışmaları, medya alanıyla ilgisini yitirdi

Prof. Dr. Altun "Kasıtlı ve manipülatif bir şekilde iddia edildiğinin aksine Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda sorun bulunmuyor. Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü tartışmaları, esas zemini olan medya alanıyla ilgisini yitirmiş durumda." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:13
Prof. Dr. Altun: Basın özgürlüğü tartışmaları, medya alanıyla ilgisini yitirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Hem içeride hem de dışarıda kasıtlı ve manipülatif bir şekilde iddia edildiğinin aksine Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Bugün Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü tartışmaları, esas zemini olan medya alanıyla ilgisini yitirmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Altun, Daily Sabah gazetesine ABD Büyükelçiliğinin Twitter'dan yaptığı basın özgürlüğü ile ilgili paylaşımı eleştiren bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin ABD'yi basın özgürlüğü konusunu siyasi rant için manipüle etmemeye çağırdığını belirten Altun, "Hem içeride hem de dışarıda kasıtlı ve manipülatif bir şekilde iddia edildiğinin aksine Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Bugün Türkiye ile ilgili basın özgürlüğü tartışmaları esas zemini olan medya alanıyla ilgisini yitirmiş durumda. Maalesef bu konuya tamamen siyasi ve ideolojik bir mesele olarak yaklaşılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Objektif bir bakışla Türkiye'nin basın özgürlüğünün çok geniş çerçevede yaşandığı bir ülke olduğunun çok rahat görüleceğinin altını çizen Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 senedir iktidarda bulunuyor. Bu dönem boyunca ülkemizde demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında kayda değer atılımlar gerçekleştirildi. Bunun sağladığı ortamda medyada da ciddi bir büyüme ve çeşitlilik ortaya çıktı. Basın özgürlüğü alanında da haksız, yanlı ve manipülatif değerlendirmelerin aksine ciddi bir genişleme sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Ülkelerin iç işlerine müdahale aracı olarak kullanmaya çalışmak büyük bir hata"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye'de farklı ideolojik bakışlara sahip birçok televizyon kanalı, gazete, internet sitesi ya da yeni medya platformu mevcut. Bu ortamlarda her türlü muhalif ses rahatlıkla görüşlerini dile getirebiliyor. Esasen bakıldığında medya dünyasının yarısının ideolojik sermayesinin Erdoğan karşıtlığı ya da muhalefeti olduğu görülebilir. Bununla birlikte hükümet yanlısı medyanın varlığı da son derece doğal.

Bu gerçeğe rağmen kimi kişi, kurum ve ülkeler tarafından ifade özgürlüğü ya da basın özgürlüğü gibi konuların ideolojik olarak saplantılı ve güdümlü bir bakışla araçsallaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu konuları ülkelerin iç işlerine müdahale aracı olarak kullanmaya çalışmak büyük bir hata. Bu yanlışa düşen ülkeler öncelikle dönüp kendilerine bakmalı. Bu tutumlarına devam ettikleri müddetçe esas onların kendi içinde çözemediği ve uluslararası alana da yansıyan ayrımcılık, İslam düşmanlığı, aşırı yoksulluk gibi sorunlar daha fazla gündeme gelecektir."

Anahtar Kelimeler:
Altun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den İstanbul açıklaması
CHP'den İstanbul açıklaması
'Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400'e bağlı değil'
'Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400'e bağlı değil'
Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Saadet Partisi'ne bağış
Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Saadet Partisi'ne bağış
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim