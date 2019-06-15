Muhalefet S-400 konusunda bilgilendirilmeye açık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefet partilerini bilgilendirecekleri yönündeki açıklamalarını, Meclis’teki muhalefet partilerinin temsilcileri olumlu buldu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Muhalefet olarak bilgilendirmeye her zaman açığız

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefet partilerini bilgilendirebilecekleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Biz, hem Meclis hem de muhalefet olarak bilgilendirmeye her zaman açığız. Yeter ki kendileri gelsinler, bilgilendirsinler. Milli meselelerde birlikte hareket etmenin altyapısını hazırlayalım." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Özkoç, Türkiye'nin savunma alanında güçlü bir ülke olmasını çok istediklerini dile getirdi.

CHP'nin asla "S-400 almayalım" şeklinde bir açıklama yapmadığını vurgulayan Özkoç, şöyle konuştu:

"Dışişleri Bakanı, sanki muhalefet böyle bir açıklama yapmış gibi bir ifadede bulunuyor. Dışişlerinden sorumlu bir bakanın bir genelleme yapıp 'muhalefet karşı çıkıyor' gibi bir açıklamada bulunması bence sorumsuzca bir davranıştır. Milli Savunma Bakanı ile yaptığımız görüşmede olduğu gibi rahatsız olduğumuz konuyu kendisine ilettik. Amerika'nın gönderdiği mektuba gerektiği gibi bir an önce cevap verilmesi gerektiğini ifade ettik."

Daha önceki iktidarlarda dışişleri bakanlarının her ay muhalefet liderlerini bilgilendirdiklerini ve milli konularda mutabakat için hareket edilmesinin önünü açtıklarını belirten Özkoç, AK Parti iktidarlarında bu bilgilendirmenin yapılmadığını söyledi.

CHP'li Özkoç, dışişleri konusunda Meclisi bilgilendirmenin iktidarın sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda bizim herhangi bir talebimizi beklemeleri anlamsızdır. Dışişleri Bakanı'nın hem muhalefeti hem de Meclisi bilgilendirmesini her zaman arzu ederiz. Hatta bunu belirli periyotlar içerisinde yapmaları, kendilerinin bilgilendirme sorumluluğu içerisindedir. Bizim bu beklentiyi ve o söylemi reddetmemiz mümkün değildir. Biz, hem Meclis hem de muhalefet olarak bilgilendirmeye her zaman açığız. Yeter ki kendileri gelsinler, bilgilendirsinler. Milli meselelerde birlikte hareket etmenin altyapısını hazırlayalım."

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: Faydalı olacağı kanaatindeyiz

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefet partilerini bilgilendirecekleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "MHP açısından mesele nettir. Ancak diğer siyasi partilerimizde farklı ifadelerin olduğunu görüyoruz. Bunlar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa, bu bilgi eksikliğini Dışişleri Bakanlığı eliyle gidermenin faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Bülbül, MHP'nin, herhangi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duymaksızın meselenin Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu bildiğini ifade etti.

MHP'nin bu konuya ilişkin düşüncelerini, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin müteaddit defalar dile getirdiğini anımsatan Bülbül, "Bizler de MHP Grubu olarak, Mecliste devamlı suretle, S-400 meselesinin Türkiye açısından önemine vurgu yapıp, Türkiye'yi koruyacak, 82 milyon Türk vatandaşını koruma altına alacak, herhangi bir saldırı amacı taşımayan böyle bir hava savunma sisteminin acil ihtiyaç olarak alınması gerekliliğini ifade ediyoruz." dedi.

Bu konuda ABD'nin yapmış olduğu şantajı da reddettiklerini dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:

"MHP açısından mesele nettir. Meselenin herhangi bir tereddüde mahal verecek tarafı bulunmamaktadır. Ancak diğer siyasi partilerimizde farklı ifadeler ve beyanların olduğunu görüyoruz. Bunlar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyorsa, bu bilgi eksikliğini Dışişleri Bakanlığı eliyle gidermenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Ancak bu bilgi eksikliğinden farklı, birtakım maksatlara matuf olarak yapılıyorsa, en azından bu bilgi verme çalışmaları da yapıldıktan sonra artık herhangi eksik bir bilgi olmadığı düşünüldüğünde, bir kısım mahfillerinin gerçek niyetlerinin ortaya koyulması açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz."

Bülbül, MHP TBMM Grubuna bu yönde bir talep gelmesi durumunda bunu memnuniyetle kabul edeceklerini belirtti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Ağıralioğlu: Çavuşoğlu'nun açıklaması makul ve doğru bir yaklaşımdır

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefet partilerini bilgilendireceklerine ilişkin açıklaması makul ve doğru bir yaklaşımdır." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarını AA'ya değerlendiren Ağıralioğlu, dış meselelerde, iç politikada birbirine giren bir Türkiye imajı verdirerek, zafiyet görüntüsüne sebep olunamayacağını ifade etti.

Bu tür meseleleri iç politika malzemesi yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'dan S-400 füzelerinin alınması konusunda talep edilmesi durumunda muhalefeti bilgilendireceğini açıklaması makul ve doğru bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağıralioğlu, NATO'nun en büyük müttefiklerinden biri olan Türkiye'nin 67 yıldır yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak ABD'nin Türkiye düşmanı olan PKK/PYD'ye 5 bin tır silah gönderdiğini belirtti.

ABD'nin, "Düşmanlarımıza silah verilirken bozulmayan ilişkilerimiz, güvenliğimizi sağlamak için alacağımız S- 400füzeleriyle nasıl bozuluyor?" sorusuna yanıt vermesi gerektiğini dile getiren Ağıralioğlu, "NATO hukukunu muhafaza edeceksek ABD'nin de dikkat etmesi gerekir. Türkiye mütekabiliyet ilkesine göre hareket ediyor ve etmek zorunda. İç politikada hükümetle rekabet etsek de dışardan hükümete sallanan parmakları devletimize ve milletimize sallanan parmak sayarız. Burada hükümete sırtımızı dönemeyiz. Hassas bir durum söz konusudur. Biz buna göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Akdeniz'in ısındığını" ve terör örgütü PKK'ya devlet kurdurulmak istendiğini söyledi. Türkiye'nin sıkıştığı böyle bir dönemde S-400 ile ilgili olarak muhalefetin bilgilendirilmesi gerektiğini kaydeden Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Bazı tereddütlerimiz var. Türkiye, NATO yazılımlarını kullanıyor. S-400'ler kullandığımız sisteme entegre edilebilir mi? Ayrıca NATO, soğuk savaş döneminde Varşova Paktı'na karşı kurulan bir örgüt. Biz silahları Rusya'dan alarak herkesin istediği yerden silah almasının yolunu açmış oluyoruz. Bu duruşumuz aynı zamanda 'yeni bir dünya kuralım' anlamına da geliyor. Böyle bir ekonomik, siyasi gücümüz var mı? Bizim gücümüzle mütenasip bir dil kullanmamız gerekir ki sonradan zillet ortaya çıkmasın. Dolayısıyla ne devletimizin egemenlik haklarından vazgeçebiliriz ne de devletimizi zor durumda bırakacak adımları atabiliriz."

Yavuz Ağıralioğlu, ABD'nin Suriye'de 50-60 bin kişilik çapulcu grubunu en büyük müttefiki Türkiye'ye tercih ettiğini söyledi.

ABD'nin Türkiye'deki hain darbe girişiminin arkasında durduğunu belirten Ağıralioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında durdu. Mısır'daki darbeyi destekledi. ABD, İran'ı kuşatma gerekçesiyle etrafımızı ateş çemberine çevirdi. Biz bunların farkındayız. Bütün bunlar olurken 'ABD ters bir operasyonla bizi Rusya'ya doğru mu itiyor?' sorusunu da sormamız lazım. Bizi NATO'dan çıkarmaya mı çalışıyorlar? Türkiye'nin ekonomik, askeri ve diğer alanlardaki gücü ortada iken gerçekçi davranmak zorundayız. Daha çok yürüyecek yolumuz varken iç politikada enerji kaybediyoruz. Vizyonsuzluğumuzla ödediğimiz bedeller var. Suriye'de bize tuzak kuruldu. Esed'i devirme gerekçesiyle 5 milyon Suriyeliyi aldık ama ABD bölgeye yerleşti. Bölgeye yerleşirken başımıza PYD belasını sardı, Rusya'ya doğru itildik. Ambargo dahil her türlü saldırıların hedefi olduk. Nasıl bir ferasetsizliğe kurban gittiğimiz ortada. Birilerinin bunun hesabını vermesi gerekir."