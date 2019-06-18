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Milli Savunma Bakanı Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmeli

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmeli

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

18 Haziran 2019 Salı 17:42
Milli Savunma Bakanı Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmenin başında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna verilen cevaba ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: 

"ABD'li muhatabımız tarafından bize gönderilen mektupla alakalı çalışmalarımızı tamamladık ve cevabımızı bugün öğle saatlerinde Amerikan tarafına teslim ettik. Karşılıklı saygı ve iş birliğimizin devam etmesi için üslup ve yaklaşıma hassasiyet gösterilmesinin gerektiğini daha önce de çeşitli şekillerde belirtmiştik. Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz. Çünkü bizim uzun süreli bir iş birliğimiz, müttefikliğimiz var. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda bu iş birliğine, müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız. Bu konuda biz Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak azami dikkat, hassasiyet gösteriyoruz." 

Önemli görüşmeler 

Akar, Türkiye ve ABD'nin uzun süreli ortak değerlerinin, çıkarlarının ve sorumluluklarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Bu nedenle aynı şekilde önümüzdeki dönemde de görüşmelerimizin bu doğrultuda, bu inançta yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ABD Savunma Bakan Vekili ile Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelme fırsatımız olacak. Bu ayın sonunda da Osaka'da G20 Zirvesi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Trump ile görüşecek. Bu görüşmelerin de olumlu sonuçlanması için müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz."

Ruanda ile ilişkiler 

Bakan Akar, Ruanda ile Türkiye arasındaki askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinde gelinen son duruma ilişkin soruya da "Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin daha da artacağına, gelişeceğine inanıyoruz. Bir taraftan eğitim, iş birliği programları, tatbikatlar varken diğer taraftan da önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda da ortak çalışmalarımız olabilir. Bu konularda Ruandalı dostlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya, onlarla beraber çalışmaya gayret gösteriyoruz." yanıtını verdi. 

Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba ise gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orgeneral Nyamvumba, Orgeneral Güler ile çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
MilliSavunmaBakanıAkar
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