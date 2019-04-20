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Milli Savunma Bakanı Akar: Gayri askeri adaların silahlandırılması uluslararası hukukun ihlalidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Gayri askeri adaların silahlandırılması uluslararası hukukun ihlalidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
20 Nisan 2019 Cumartesi 09:56
Milli Savunma Bakanı Akar: Gayri askeri adaların silahlandırılması uluslararası hukukun ihlalidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmaların açıkça ihlal edildiğini belirterek, "Antlaşmalara aykırı olan, dostluk ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmayan ihlallere son verilmelidir. Değerli dostum Yunan meslektaşımdan samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum." dedi.

Akar, Milli Savunma Bakanlığında yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin de katıldığı toplantının ardından Ege ve Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin uluslararası antlaşmalara daima saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "İyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Tüm komşularımızdan da aynı şekilde davranmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yaşanan sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesi için çalıştıklarını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bu sorunlardan özellikle gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkça ihlal edilmektedir. Antlaşmalara aykırı olan, dostluk ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmayan ihlallere son verilmelidir. Bu adaların gayri askeri statüleri korunmalı, sürdürülmelidir. Değerli dostum Yunan meslektaşımdan, samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum. Öte yandan, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunmasında Türkiye’nin son derece kararlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir."

S-400 hava ve füze savunma sistemi alımı

Türkiye'nin S-400 hava ve füze savunma sistemi tedarikine yönelik çalışmalarına ilişkin yapılan yorumları da değerlendiren Akar, şöyle konuştu:

"S-400 hava ve füze savunma sistemi alımı, hava ve füze tehdidine karşı ülkemizin savunmasına yönelik bir tedbirdir. Bilindiği üzere, Yunanistan ve diğer bazı NATO müttefiklerinde de S-300 hava savunma sistemi bulunmaktadır. Ülkelerin bu konudaki kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Son olarak, Türkiye bir NATO müttefiki olarak ve ikili ilişkilerinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmekte, bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam etmektedir." 

Son Güncelleme: 20.04.2019 10:31
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HulusiAkar
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