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Milli Savunma Bakanı Akar: Amacımız Kılıçdaroğlu'nun sağ salim ayrılmasını sağlamaktı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Amacımız Kılıçdaroğlu'nun sağ salim ayrılmasını sağlamaktı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 17:41
Milli Savunma Bakanı Akar: Amacımız Kılıçdaroğlu'nun sağ salim ayrılmasını sağlamaktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı." dedi.

"Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil." şeklinde konuşan Akar şunları söyledi:

"Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi?"

Akar, "Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın','terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir." şeklinde konuştu.

Akar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

 "Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın','terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir."

Anahtar Kelimeler:
HulusiAkar
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