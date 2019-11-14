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Milli Saraylar Müzekart kapsamına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz." dedi.

Milli Saraylar Müzekart kapsamına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz." dedi.

14 Kasım 2019 Perşembe 14:00
Milli Saraylar Müzekart kapsamına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek." dedi.

"Milli Kütüphanemiz 24 saat hizmet vermeye devam ediyor"

Milli Kütüphanelerin kapatıldığı iddialarına ilişkin, Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz."

"Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değil"

Bakan Ersoy, "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.

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Milli Saraylar
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