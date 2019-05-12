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'Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı. İBB Başkanlığı seçimleri, seçmenin iradesine göz dikenlerin demokrasimize sürmeye çalıştıkları lekeyi temizlemek için yenileniyor." ifadesini kullandı.

'Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı. İBB Başkanlığı seçimleri, seçmenin iradesine göz dikenlerin demokrasimize sürmeye çalıştıkları lekeyi temizlemek için yenileniyor." ifadesini kullandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Mayıs 2019 Pazar 01:06
'Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı. İBB Başkanlığı seçimleri, kurdukları tezgahla seçmenin iradesine göz dikenlerin demokrasimize sürmeye çalıştıkları lekeyi temizlemek için yenileniyor." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal ederek yenilenmesine karar verdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Suçluluk psikolojisinden sesleri yüksek çıksa da gerçek şu: İBB Başkanlığı seçimleri, kurdukları tezgahla seçmenin iradesine göz dikenlerin demokrasimize sürmeye çalıştıkları lekeyi temizlemek için yenileniyor."

Altun, iptal kararına ilişkin hazırlanan videoyu da paylaştı.

İstanbul'un 23 Haziran'da yeniden sandık başına gideceği hatırlatılan görüntülerde şu bilgiler yer alıyor:

"Seçmenler 31 Mart'ta 4 ayrı oy kullanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı. İlçe belediye başkanlığı. İlçe meclisi ve muhtarlık için. Peki YSK neden sadece büyükşehir belediye başkanlığını iptal etti?

1. YSK seçim kanunu gereği sadece itirazları değerlendirmeye alır. Zaten AK Parti de sadece İBB seçimine itiraz etmişti.

2. YSK itiraza konu olan oy sayısının seçim sonucuna etki edip etmemesine göre karar verir. Seçim iptalini gerektiren boyuttaki usulsüzlükler, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapıldı. Sandıktaki oyu, tutanakları ve YSK sistemine eksik veya yanlış girerek seçmenin iradesine göz dikenlerin tek hedefi vardı, İBB."

AK Parti'nin itirazlarının 4 ana başlıktan oluştuğuna işaret edilen görüntülerde şu ifadeler kullanılıyor:

"Sandıktan çıkan oyların çentik usulüyle işlendiği sayım döküm cetvellerinde yapılan usulsüzlükler. Kısıtlı seçmenlerin oy kullanması. Oy kullanan seçmen ile pusula arasındaki fark. Seçim kanunundaki açık hükme rağmen 19 bin 742 kişi kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı ve görevlisi yapıldı.

İtirazlar sonucu yapılan değerlendirmede, sandık kurulu başkanları ile diğer usulsüzlüklerin kesiştiği 123 sandık tespit edildi. Bunlardan 22'sinde sayım döküm cetvelinin kayıp olduğu için YSK sistemine 'boş' girildiği 101 sayım döküm cetvelinin imzasız ve mühürsüz olduğu ve bazı sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde kamu görevlisi olmadığı sonucuna varıldı. Birçok usulsüzlüğün olduğu bu 123 sandıkta kullanılan toplam oy yaklaşık 42 bin. AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı ise yapılan itiraz ve düzeltmelerden sonra sadece 13 bin 729. YSK usulsüzlük yapıldığı tespit edilen sandıklardaki oyun adaylar arasındaki farktan 3 kat fazla olduğunu tespit etti ve büyükşehir belediyesi seçimini iptal etti."

AK Parti'nin Büyükçekmece ve MHP'nin Maltepe seçimlerinin iptaline yönelik itirazlarının ise reddedildiğinin anımsatıldığı videoda, ayrıca şu bilgiler sıralanıyor:

"Çünkü YSK yapılan usulsüzlüklere rağmen itiraza konu oy sayısının o ilçelerde seçim sonucunu değiştiremeyeceğine hükmetti. İstanbul'da tüm oylar sayılsaydı usulsüzlüğün ne denli büyük olduğu görülecekti. Sadece bir örnek; Gaziosmanpaşa 2122 no'lu sandıkta AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 160 oy çıkarken, bu rakam YSK sistemine 'sıfır' olarak işlendi. Yıldırım'ın 60 oyunun CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 100 oyunun ise Vatan Partisi adayı Mustafa İlken Yücel'e yazıldığı belirlendi. Yüzlerce sandıkta bu şekilde yapılan usulsüzlükler itirazlar üzerine düzeltildi ancak İstanbul'daki sandıkların tamamı yeniden sayılmadığı için kaç sandıkta aynı organize oy çalma işleminin yapıldığı bilinmiyor."

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Milliİrade
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