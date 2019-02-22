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"Milli görüş belediyecilikte efsane haline gelmiştir"

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Milli görüş özellikle belediyecilikte hakikaten bir efsane haline gelmiştir ve destan yazmıştır. Belediyecilik anlayışı milli görüşçü belediyeler tarafından ortaya konmuştur"

"Milli görüş belediyecilikte efsane haline gelmiştir"

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Milli görüş özellikle belediyecilikte hakikaten bir efsane haline gelmiştir ve destan yazmıştır. Belediyecilik anlayışı milli görüşçü belediyeler tarafından ortaya konmuştur"

22 Şubat 2019 Cuma 23:50
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KÜTAHYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerinde halkın yeniden milli görüş belediyeciliğine kavuşacağını söyledi.

Karamollaoğlu, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu belirtti.

31 Mart'ta belediyecilikte yeniden Saadet döneminin başlayacağını öne süren Karamollaoğlu, "Milli görüş özellikle belediyecilikte hakikaten bir efsane haline gelmiştir ve destan yazmıştır. Belediyecilik anlayışı milli görüşçü belediyeler tarafından ortaya konmuştur. Biz hiçbir zaman bizden önceki belediye başkanları gibi tavır takınmadık." diye konuştu.

Karamollaoğlu, dertlerinin halkın ihtiyaçlarını en iyi ve en ucuz şekilde karşılayabilmek olduğunu, milli görüş belediyeciliğinde o konuda da başarılı olduklarını aktardı. Saadet Partisi olarak iktidarı hata yaptıklarında uyardıklarını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bugünkü iktidara karşı bir düşmanlık beslemiyoruz. Biz bütün sözlerimizi yine Allah rızası için yapıyoruz, ikaz ediyoruz. Eğer yanlıştan dönerlerse bu millet onlara yine destek verebilir ama yanlışta ısrar ederlerse bilsinler ki mutlaka bu millet bu partiyi değiştirecektir, iktidardan alacaktır."

Saadet Partili belediye başkanlarının cepsiz ceketle dolaşacağını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda bizim belediyecilik anlayışımıza göre adalet olmadan olmaz, şeffaflık olmadan olmaz, iş ehline verilmeden olmaz. Belediyenin, devletin malını, mülkünü, parasını yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkmadan olmaz. Biz planlı ve programlı çalışmak zorundayız. Bir belediyenin planı ve programı olmazsa kendiliğinden israf artar. Bizim belediye başkanlarımız cepsiz ceketle dolaşacaklar. Dürüst olacaklar, yemeyecekler ve yedirmeyecekler. Cepsiz ceket dürüstlüğün simgesidir."

Konuşmaların ardından Saadet Partisi'nin il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

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