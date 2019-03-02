MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Milletimizin oluşturduğu bu ittifakta biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmekle yükümlüyüz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve bundan sonraki süreçte de bu vatan ve millet için her türlü fedakarlığı hep birlikte yapacağız." dedi.

Elvan, Tarsus Belediyesince düzenlenen Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi 1. Etap Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ilçenin çok köklü tarihe sahip olduğunu, tarih ve turizm alanında hep birlikte hareket ederek çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yenikapı ruhuyla başladığını ve milletin oluşturduğu bir ittifak olduğuna dikkati çeken çizen Elvan, şöyle konuştu:

"Milletimizin oluşturduğu bu ittifakta biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmekle yükümlüyüz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve bundan sonraki süreçte de bu vatan ve millet için her türlü fedakarlığı hep birlikte yapacağız. Bizim için makamın, mevkinin önemi yok. Bizim için Ahmet'in, Mehmet'in, onun, bunun bir yerlerde olmasının hiç önemi yok. Bizim hesabımız hiçbir zaman sen, ben meselesi olmadı.

Biz biriz, bütünüz ve bütün olmaya da devam edeceğiz."

- Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı

Tarsus'a yapılan yatırımlara değinen Elvan, "Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında şu anda 350 işçimiz var pist üzerinde çalışan. Allah'ın izniyle bu ay sonu itibarıyla ana pistimizi bitireceğiz ve inşallah uçakla da o piste ineceğiz. Üstyapıya yönelik de şu anda 50 kadar kardeşimiz orada çalışıyor. Özellikle yoğun yağışlar nedeniyle su toplanması söz konusuydu, bunlar temizlendi. Önümüzdeki haftadan itibaren de buradaki işçi sayımızı artıracağız ve bir an önce havalimanının bitirilmesi için gerekli çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

Elvan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile otoyol arasındaki bağlantı yolu çalışmasının yarından itibaren fiili olarak başlayacağını sözlerine ekledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Tarsus'ta ve il genelinde sağlıktan eğitime, turizmden tarıma kadar her alanda çok önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Tarsus Belediye Başkanı ve MHP adayı Şevket Can da ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

Konuşmaların ardından Elvan, Su, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve beraberindekiler merkezin açılışını gerçekleştirdi.

- "Allah'ın izniyle Akdeniz'i değiştireceğiz"

Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve AK Parti'nin Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak ile merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Şırnaklılar Derneğine de konuk olan Elvan, vatandaşlara yapılacak her hizmetin birinci vazifesi olduğunu söyledi.

Elvan, ilçe belediyesine kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapıldığını anımsatarak, "Kayyum atandıktan sonra hızla 'Akdeniz'imize neler yapabiliriz?' diye yoğun bir çalışma temposu içisine girdik. Allah'a çok şükür, birçok mahallemizde çok sayıda taziye evleri, bahçeler, parklar yaptık. Elimizden gelen her türlü desteği verme yönünde yoğun çaba sarf ettik." şeklinde konuştu.

İlçenin büyük bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Elvan, "Allah'ın izniyle Akdeniz'i değiştireceğiz. Çehresini, her şeyini değiştireceğiz. En ufak bir kaygınız olmasın. Neler yapacağımızı göreceksiniz. Birçok kardeşimiz işsiz. Birçok yerde kardeşlerimiz iş, aş istiyor. Bunu sağlayacağız. En önemli önceliklerimizden birisi iş ve aş sağlamak olacak. Bu ilçeye hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.