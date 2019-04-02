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MHP Iğdır'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı Tezel, seçimlerde şaibe olduğunu iddia ederek kesin olmayan sonuçlara itirazda bulunmak için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

MHP Iğdır'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı Tezel, seçimlerde şaibe olduğunu iddia ederek kesin olmayan sonuçlara itirazda bulunmak için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 11:19
MHP Iğdır'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır'daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

Tezel, kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ile Iğdır Adliyesi'ne gelip Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan İsa Yaşar Tezel, "Hazırlanan evraklarımızı delilleri de yanında olmak üzere bugün seçim kuruluna itiraz dilekçemizle veriyoruz." dedi.

Iğdır'da gerçekleştirilen seçimde şaibeli durumları tespit ettiklerini belirten Tezel, "Biz bağımsız yargının gücüne inanıyoruz. Şaibeli bir seçim vardı, bunun bağımsız yargımız tarafından müdahale edilerek seçimin tekrarı, oyların yeniden sayımı konusunda elimizde çok ciddi deliller var. Bunları seçim kuruluna sunacağız, biz hukuka ve adalete güveniyoruz, hak yerini bulacaktır." diye konuştu.

Tezel, daha sonra adliyeye giderek itiraz dilekçesini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş Iğdır'da kullanılan oyların yüzde 50,07'sini alarak belediye başkanlığını kazandı. Tezel ise oyların yüzde 46,70'ini aldı.

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MHP
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