MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvencesidir

Osmaniye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı, 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır, siyasi ahlak ve erdemin simgesidir, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin, Bahçeli, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği köhne desteği, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir."

"Türkiye'yi teslim alamayacaklar"

Türkiye'nin teslim alınamayacağını belirten Bahçeli, "Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör yanında patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri... Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'yi teslim alamayacaklar." diye konuştu.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK, FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini boğmayı amaçlıyor. Olur da 31 Mart'tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar."

"Erken seçime asla ihtiyaç yoktur"

31 Mart'tan sonra erken seçime ihtiyaç olmadığının altını çizen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur."