MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur

Isparta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kara yoluyla geldiği Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi önünde partililerce karşılandı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret eden Bahçeli, ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli, güller diyarında hizmet kervanının durmadığını, yatırımların kesilmediğini söyledi.

Isparta'nın nakış nakış dokunan irfan yuvası olduğunu, kentin ehil ellerde emin adımlarla geleceğe yürüdüğünü ifade eden Bahçeli, Isparta'nın önlerindeki beş yılda da hizmetten yoksun kalmayacağını dile getirdi.

Isparta'nın seçimlerde MHP'nin yüzünü yine güldüreceğine inandığını aktaran Bahçeli, Ispartalılara güvendiğini, belediye başkan adayları Günaydın'a tam destek verileceğini bildirdi.

Bahçeli, parlak projeler ve yüksek hedefleri, dürüst ve ilkeli yönetim anlayışıyla milletin hizmetinde olduklarını belirterek, "Isparta'da toplu konut projesinin hayata geçmesi için Isparta'nın teveccühüne mazhar olmak istiyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. 31 Mart'ta yolumuza devam edeceğiz. Isparta, Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan illerimiz arasındadır. Bu kentimiz Cumhur İttifakı'nın kapsamında değilse de siyasi üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun olacaktır. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız, gayrımız yok." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın istikbalin mimarı, 2023'e giden Türkiye'nin güvencesi olduğunu söyledi.

Isparta'da zillete yer olmadığını kaydeden Bahçeli, mahalli idareler seçiminin hem muhtevası hem de ehemmiyeti bakımından önceki seçimlerden farklı olduğuna işaret etti.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 gün sonra gerçekleştireceğimiz seçimlerde sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz. Aynı zamanda milli bekamıza da destek olacaksınız. Belediyelerin emin ve ehil ellerde olması demek, insanların huzur ve mutluluğu demektir. Yerel yönetimlerin yerli ve milli ellerde olması demek, geleceğe umutla bakmak demektir. Belediyelerde PKK'nın yuvalanması bu açıdan mahsurlu, marazi ve sakıncalıdır. Belanın kol gezmesi demek, geleceğin pürüzlü ve sıkıntılarla dolu olacağına delalettir. 31 Mart seçimleri aynı zamanda bir beka seçimidir. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış geleceğimizi karartmanın arayış ve çabasına girmiştir. CHP, İP, HDP, SP, ÖDP bir olmuş cumhurun geleceğine kastetmek için kolları sıvamışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları belediyeler üzerinden Türk milleti ile hesaplaşma niyetine sabitlenmiştir. Kandil talimatını vermiş, CHP uygulamaya geçmiş, İP refakatçi olmuştur. Türkiye'nin karşısında puslu bir ittifak kurulmuştur. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır. İstikrardan rahatsızlık duyanlar, harekete geçmişlerdir. PKK'nın siyasi uzantıları Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin gibi şehirlerde aday çıkarmamışlardır. Zillet ittifakına monte olmuşlar, destek vermişler, küstahça pazarlıklar yapmışlardır. Gayeleri sözde Kürdistan'da kazanıp batıda ise AK Parti ve MHP'ye kaybetmektedir. Hedefleri PKK'sız hareket edemeyecek belediye başkanlarını işbaşına getirmektir."

"Her şeyi görüyor, hepsini biliyorsunuz"

Bahçeli, Kandil ihanet şebekesinin iş birlikçileri kanalıyla başkenti kontrol altına almayı amaçladığını vurgulayarak, "PKK, İstanbul'u yönetme arayışına girmiştir. Pensilvanya cumhurun iradesine göz dikmiş, istiklal ve istikbalimizi gölgeleme amacına girmiştir. Her şeyi görüyor, hepsini biliyorsunuz. Yalan zilletin ruhuna işlemiştir. Türkiye hazımsızlığı zilletin iliklerine kadar nüfus etmiştir. HDP aşkı, CHP ve İP'i esir almış, istikametlerini uçuruma doğru çevirmiştir. YPG/PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiş, hezimete uğratmıştır. 15 Temmuz'da işgale müsaade etmeyen aziz milletimiz 31 Mart'ta da zilletin komplo ve kuşatma hamlesine kesinlikle izin vermeyecektir. Gördüğümüz budur, olacak da budur. Ülkemizi topla, tankla, tüfekle, hendek ve çukurla sindiremeyenlerin 31 Mart seçimlerini fırsata çevirmesine Isparta göz yummayacak, büyük Türk milleti müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini tartışmaya açmaya gayesi taşıyanlara acıklı bir ders verecek misiniz? Cumhura diş bileyenleri pişman edecek misiniz? Milli bekamızı küçümseyip, yok sayanlara bunun bedelini ödetecek misiniz?" diye soran Bahçeli, "Verdiğiniz bu cevaplar cumhurun yükselişine işaret ediyor. Sizlerin duruşu, inancı, samimiyeti Isparta'nın ehline emanet edileceğini şimdiden haber veriyor. Sizlerin idaresi her şeyin üzerindedir. Bu iradeyi yok saymak demokrasiye ihanet, cumhura ihanettir. Milli iradeye şaşı bakmak, kulp takmak, sabote etmek emperyalistlere göz kırpmak demektir." diye konuştu.

"CHP, HDP, İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar"

Bahçeli, cumhurun idaresini güçlendirmek, bunun yanında tam egemen olduğu bir yönetim sistemini inşa etmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vatandaşların onayına sunulduğunu anımsattı.

Halkın oylamasında muazzam bir duruş sergilendiğini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dediniz. Yönetim sisteminden kaynaklanan çift başlılığı ortadan kaldırdınız. Özlenen ve umutla beklenen bir uzlaşma ruhu sergilediniz. Vesayeti sonlandırdınız, milli güvenlik tehditlerine karşı zırh oluşturdunuz. Daha hızlı karalar alan, milli ve tarihi kökleri bulunan bir yönetim sistemine onay verdiniz. Ancak bu durumdan memnun olmayan çevreler boş durmadı. Ülkemizi ekonomik ambargo uygulamakla tehdit ettiler. Sınır dışı operasyonlarımızı sekteye uğratmaya çalıştılar. Diplomatik baskı kurmaya yeltendiler. Tüm bunlar milletimizin gözü önünde cereyan etti, vuku buldu. CHP Genel Başkanı da bu çevrelerin ağzıyla konuştu. Sizlerin tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tanımadığını söyledi."

"CHP, HDP, İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar, hainlere karşı sınır dışı operasyonlarımıza karşı çıktılar." ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kalıp hükümeti suçladılar. Bunlara baksak zalimlere boyun eğerdik. Bunlara bıraksak PYD-YPG-PKK’ya göz yumardık. Bunlara kalsa ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik. Bunlara kulak versek, milli bekamıza göz dikenlere sessiz kalırdık. Ancak cumhura karşı sorumluluklarımız vardır. Tarihe karşı görevlerimiz vardır. Ecdadımıza karşı manevi borcumuz vardır. Teslimiyete göz yummayız, tavize asla yanaşmayız. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek kurduğumuz Cumhuriyeti 'Ya patates, ya soğan' diyerek tartışmaya açtırmayız. Cumhurda buluşmak, Cumhur İttifakı'nı güçlendirmek için fedakarlık yapmalıydık. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyerek hareket etmeliydik. Öyle de yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kirli komploların, karanlık tuzakların, bozguncu tertiplerin aziz milletimizi hedef almasına rıza gösteremezdik, asla da göstermedik. Bunlara karşı aşılmaz bir sur olarak Cumhur İttifakı'nda kenetleniyoruz. Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Son kale olarak cumhurun iradesine güveniyoruz. CHP, İP, HDP, SP ve ÖDP'nin kaos ve kriz arzuladığının farkındayız. Mili bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz. Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesini milli güvenliğimiz açısından vahim addediyor, çok tehlikeli buluyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isim listelerinin CHP meclis üyelikleri üzerinden belediyelere sızdırma girişimlerini beka sorunu olarak görüyoruz."

"Birlikte cumhurun iradesinde buluşalım"

Ezanın ıslıklanmasını, CHP adaylarının Fatiha suresi ile dalga geçmesini milli ve manevi değerlere hıyanet olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’ye ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Zillet İttifakı'na gelin siz de tavır koyun, parti yönetimlerinizin vebaline ortak olmayın. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir, bu İP iyi falan hiç değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin birlikte yürüyelim. İP'e oy veren kardeşlerim, gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. AK Parti'li kardeşlerimizle Türkiye'nin safında toplandık, gelin buna siz de katılın. Birlikte cumhurun iradesinde buluşalım. 2023'ün lider ülke Türkiye'sini hep birlikte inşa edelim. Ayrışmaya, kutuplaşmaya, kamplaşmaya prim verenlere Türk milletinin birlik ve beraberlik gücünü ortaklaşa ispat edelim. Başkentimiz Ankara'ya kirli ve karanlık işlerin yumağı haline gelmiş birini aday yapanlardan hesap soralım. PKK'nın siyasi uzantılarının meşrebine uygun bir ismi İzmir'e aday gösterenleri milli iradenin gücüyle titretelim. Dünyanın en büyük Türk kenti olan İstanbul'da HDP’nin peşine takılmış isimleri sandıkta perişan edelim. Cumhur İttifakı hepimize yeter, herkesi muhabbetle kucaklar. Gelin güçlü Türkiye'ye hep beraber koşalım. Ayrılıkları bir kenara bırakıp helalleşelim. PKK'nın siyasi havarileriyle aynı yolun yolcusu olmayın. Bölünmeye, bölücülüğe, Kandil'in tetikçiliğini yapanlara karşı aynı çizgide mücadele edelim. Zillette umut yoktur. Zilletin sonu hüsrandır. Zilletin ardı karanlıktır."

Alanda bulunanlara "Şimdi soruyorum sizlere. Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Vatana sahip çıkacak mısınız? Türkiye’ye sahip çıkacak mısınız? Milli bekaya sahip çıkacak mısınız?" diye soran ve olumlu yanıt alan Bahçeli, "Isparta cumhurun ruhuna ortak olmuş, kararlı bir duruş göstermiştir. Isparta, 31 Mart'ta zilleti silip süpürecek, siyaset çöplüğüne fırlatıp atacaktır. 31 Mart’ta Isparta, inanıyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kez daha buluşacak, bir kez daha milli bir heyecanla geleceğine sahip çıkacaktır." dedi.

Bahçeli, kendilerine göre belediyeciliğin hoşgörü ve insana dokunmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyecilik, komşusu açken tok yatmayan fazilettir. Belediyecilik, dik baş, tok karın, mutlu yarın demektir. Sizler başınızı yastığınıza rahat koyabildiğiniz ölçüde bizler mutluyuz. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde insan vardır, aile vardır. Aile sadece erkek demek değildir. Kadınlarımız ailenin eşit ve onurlu birer parçasıdır, hatta direğidir. Bu itibarla kadınlarımızın sosyal hayata hakkaniyetli şekilde katılımlarını sağlamak belediyecilik ilkelerimiz arasındadır. Çünkü kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bir insan için kalp neyi ifade ediyorsa, kadın da toplumumuz açısından aynı şeyi ifade etmektedir. Isparta Belediyemiz sadece malum ve bilinen belediye hizmetleri veren bir anlayışa sahip değildir. Sosyal hayatın her alanına dokunarak, üretken ve dinamik bir belediyecilik hizmeti vermek bizim asıl gayedir. Kesintisiz 10 yıldır MHP'ye destek veriyor ve belediye başkanımız Sayın Yusuf Ziya Günaydın'ı seçiyorsunuz. Bu hem onur veriyor, hem de muazzam bir sorumluluk yüklüyor. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak, eksik bıraktığımız işlerimizi bitirmek, yeni projelerimizi hayata geçirmek için en az beş yıl daha hizmete devam diyoruz."

Bahçeli, anket şirketlerinin her gün yalan yanlış araştırma yaptığını, durmadan atıp tuttuklarını vurgulayarak, kendilerinin anketlerinin meydanlardan yükselen milli irade, konvoyları selamlayanlar, kendileri için dua eden tertemiz yürekler olduğunu aktardı.

"Beka için milli karar. Cumhur için istikrar" dediklerini belirten Bahçeli, Isparta'nın emanete sahip çıkacağına inandığını söyledi.