MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

Seçimin Türk siyasi ve demokrasi tarihi açısından hem kritik hem de stratejik karar anlarından birisi olduğunu belirten Bahçeli, "İstanbul'da yaşayan her insanımız müstesna ve müreffeh bir geleceği inşa ve ihya etmek maksadıyla sandık başına gidecektir. Temennimiz ve beklentimiz oy kullanma hakkına sahip bütün kardeşlerimizin ahlaki, hukuki ve vicdani görevlerini temin amacıyla anayasal ve vatandaşlık görevlerini ifa ve icra etmeleridir. 23 Haziran’da seçime katılımın yüksek olması amacıyla demokratik sorumluluk mutlaka yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

İstanbullulara 'sandığa gidin' çağrısı

İstanbul'un ufkunu perdelemek, önünü kesmek, tarihsel sürekliliğini engellemek için pusuda bekleyen, hatta punduna getirip fethin mirasını yağmalama hedefi taşıyan karanlık odaklara asla izin ve icazet verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, İstanbul’da yaşayan her vatandaştan dileklerinin hangi şart ve durumda olurlarsa olsunlar sandığa giderek Türk ve İslam'ın simge ve şeref nişanesi kente sahip çıkmaları olduğunu kaydetti.

Bahçeli, adaletin tecellisi, hakkın tezahürü, hakkaniyetin ve haysiyetin tahkimi, hepsinden mühimi parlak ve umut dolu bir istikbalin tescili için İstanbulluların iradelerini kullanmalarının ertelenemez değer ve önemde olduğuna değinerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"23 Haziran’da yalan siyaseti, istismar ve inkar emelleri bizzat milli iradenin müdahale ve mücadelesiyle çok net biçimde mahkum edilmelidir. 23 Haziran'da FETÖ ve PKK'nın tertip ve kirli senaryoların mahvı ve mağlubiyeti sağlanmalıdır. İstanbul bir büyükşehirden daha fazlasıdır. İstanbul medeniyetimizin beşiği, müftehir milli vicdanın onur eşiği, mihnet ve musibetlere meydan okuyan fazilet şehridir. Aynı zamanda bağımsızlığımızın, bekamızın ve birlikte yaşama inancımızın nişanesi olmakla birlikte nigehbanı, nefaset zirvesidir."

"Şer hesapların zehirli okları İstanbul'umuzu işaret etmektedir"

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin hem Türkiye hem de dünyanın gündeminin başköşesinde olduğunu vurgulayarak açıklamasında şunları kaydetti:

"Bütün şer hesapların zehirli okları İstanbul'umuzu işaret etmektedir. Hesap yapanlarla tuzak kuranlar ortadadır. Bir yanda yabancıların gözetim ve denetimindeki proje isim duruyorken, diğer yanda projeci vasfıyla sivrilen devlet ve siyaset adamı Sayın Binali Yıldırım vardır ve bilinmektedir. Geldiğimiz bu aşamada CHP adayının maskesi düşmüş, aldatma ve yalanla makyajladığı gerçek yüzü ortaya çıkmış, deşifre olmuştur."

Açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayın programını da değerlendiren Bahçeli, şu yorumu yaptı:

"Özellikle, 16 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında sahnelenen tartışma programının öncesi ve sonrasında tetiklenen ve tırmandırılan bayağı tartışmalar, ibretlik gelişmeler, ayak oyunları, dalavereler aslında İstanbul'un nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermiştir. Hatırlanacağı üzere taraflı, yanlı ve bir maksada hizmetkarlığı malum ve matuf olan sözde gazetecinin sunucu olduğu mezkur tartışma programını izlememe kararımı daha önce kamuoyuyla paylaşmıştım.

Gerçekten de bu tercihimin ne kadar haklı olduğu teyit edilmekle kalmamış, skandallar zincirinin kumpasla imal edilmiş halkaları birer birer açığa çıkmıştır. Sayın Binali Yıldırım'ın, malum tartışma programı öncesi soruları aldığı iddiasının kuyruklu yalan çıkmasından sonra bu defa da otel lobilerinde gizli kapaklı yapılan temas ve taktik alışverişini esas alan sinsi görüşmenin ifade edildiği gibi 2-3 dakika değil, 46 dakikayla sabit olduğu anlaşılmıştır."

Bahçeli, açıklamasında İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın buluşmasını ise şu sözlerle eleştirdi:

"CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır. Yayın çizgisi mahsurlu ve marazi olan bir kanalın sunucusu olan sözde gazetecinin yandaşlık ve candaşlık damarının kabarması, hazırladığı sorular üzerinde CHP adayıyla birlikte hararetle çalışması, suistimale kapı açıp gayri ahlaki ve etik dışı bir ilkesizliğe savrulması vicdan sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamıştır. Esasen bu durum bizim içim sürpriz ve şaşırtıcı olmamıştır. Testide ne varsa dışarı o sızmıştır. Meşum niyetle menhus eylem kısa sürede örtüşmüştür."

"CHP adayının şanzımanı dağılmış, ipliği pazara çıkmıştır"

İmamoğlu'nun Ordu'da yaşadığı VİP krizine de değinen Bahçeli, açıklamasında şunları vurguladı:

"Devletin valisine küfür ve hakaret eden, vatandaşlarımıza nezaketsiz ve saygısız bir şekilde sataşan, sabırlı görünüp adeta öfke nöbetleri geçiren CHP adayının şanzımanı dağılmış, ipliği pazara çıkmıştır. Böylesi bir zihniyetin 'her şey çok güzel' olacak demesi ise yalnızca kandırma, riyakarlık ve saptırmadır. Bütün gelişmeler İstanbullu kardeşlerimin gözü önünde vasat ve varlık bulmaktadır.

Hiçbir hazırlığı olmayan, hiçbir projesi görülmeyen, hizmeti hezimet olarak algılayıp macera ve masaldan başka bir hikayesi okunmayan şahsın sadece zaman kaybı, emek ve demokrasi israfı olduğu barizdir, bellidir. İstanbul’un ehline emaneti için 23 Haziran dönüm noktasıdır. İstanbul’u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. MHP Sayın Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması hususunda samimi, inançlı ve heyecanlı bir mücadele yürütmektedir."

"23 Haziran yalan kaybedecek, doğruluk kazanacaktır"

Kendisinin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği İstanbul temaslarını eleştirenlere de açıklamasında cevap veren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bizim mitilimizin derdine düşenler, mitilin de milli beka ve birlik ruhunun da çırpına çırpına altında kalmışlardır. İstanbul’da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim. 23 Haziran yalan kaybedecek, doğruluk kazanacaktır."

Bahçeli, 23 Haziran’da İstanbul’u düşürmek isteyen husumet ve hıyanet cephesinin kaybedeceğini, fetih ruhu, fetih namusu, Türk ve İslam’ın emanetlerinin kazanacağını bildirdi.

"Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı 23 Haziran’da başarılı olacaktır. İstanbullu kardeşlerim iradelerine koyulmak istenen ipotekleri reddedeceklerdir." ifadesini kullanan Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"23 Haziran'da umut, huzur, beka, birlik ve dirlik açık ara farkla öne geçecek, İstanbul ehliyle ve emanete sahip çıkıp yükseltecek şehreminiyle kavuşup kucaklaşacaktır. Bu vesileyle İstanbul’da yaşayan her vatandaşıma en kalbi selamlarımla birlikte şükranlarımı sunuyorum. 23 Haziran seçiminin ülkemize, milletimize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Zilletin değil bin yıllık kardeşlik hukukuyla harcı karılan Türk milletinin kutlu bir neticeyle iç ve dış sorunlarla boğuşan Türkiye’mize muazzam bir destek vereceği, istiklal ve istikbal haklarına sahip çıkacağı inancındayım. Allah bizleri mahcup etmesin diyorum."