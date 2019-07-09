Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96811
ALTIN
257.001
DOLAR
5.7223
STERLİN
7.1290
EURO
6.4134
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
'15 Temmuz'da kimse ölümü düşünmedi'
Kalkınmanın rotası sanayiyle çizilecek
Kalkınmanın rotası sanayiyle çizilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyondan...
Savunmada 100'üncü yıl hedefleri
Savunmada 100'üncü yıl hedefleri

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

09 Temmuz 2019 Salı 17:45
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyalarıTBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."

Anahtar Kelimeler:
DokunulmazlıkDosyaMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 11. Kalkınma Planı temel bir yol haritası olacaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 11. Kalkınma Planı temel bir yol haritası olacaktır
11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu
11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki rahatsız edici sesler yolumuzdan alıkoyamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki rahatsız edici sesler yolumuzdan alıkoyamayacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim