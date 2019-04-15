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Maltepe'deki terminallerde yapılan sayımlar iptal edildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. seçim kurullarınca, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verildi.

Maltepe'deki terminallerde yapılan sayımlar iptal edildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. seçim kurullarınca, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verildi.

Editör
Editör
15 Nisan 2019 Pazartesi 01:19
Maltepe'deki terminallerde yapılan sayımlar iptal edildi
Ankara

Edinilen bilgiye göre, ayrı ayrı toplanan Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarıterminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımları oy çokluğuyla iptal etti.

İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılması kararlaştırıldı.

Oyların 5/6'sı yeniden sayılacak

Buna göre, toplam oyların yaklaşık 5/6'sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Karar, AK Parti, MHP, Saadet Partisi üyeleri ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.

CHP, İlçe Seçim Kurulu kararlarının yazılmasının ardından itiraz etmeye hazırlanıyor.

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