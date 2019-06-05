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Mahir Ünal: Ortak canlı yayın için bayramdan sonra bir temas gerçekleştireceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, AK Parti'nin adayı Yıldırım'ın CHP'nin adayı İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "Ortak canlı yayın için bayramdan sonra bir temas gerçekleştireceğiz." dedi.

Mahir Ünal: Ortak canlı yayın için bayramdan sonra bir temas gerçekleştireceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, AK Parti'nin adayı Yıldırım'ın CHP'nin adayı İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "Ortak canlı yayın için bayramdan sonra bir temas gerçekleştireceğiz." dedi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 00:39
Mahir Ünal: Ortak canlı yayın için bayramdan sonra bir temas gerçekleştireceğiz
Kahramanmaraş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir ÜnalAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve kent protokolünün katılımıyla valilik önündeki resmi bayramlaşma törenine düzenlendi.

Ünal, resmi bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti ile CHP arasındaki ortak yayın görüşmelerine ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Altay'ın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ifade eden Ünal, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra Sayın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

"Hiçbir şekilde kabul edilemez"

Ünal, Yeni Akit yazarı Murat Alan'ın bir tartışma programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generaller hakkındaki sözlerine ilişkin soru üzerine, bu konuda hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından hem de parti sözcülerinin gerekli açıklamaları yaptığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığının da duyduğu rahatsızlığı ifade ettiğine dikkati çeken Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Bir televizyon programında kahraman ordumuza karşı, askerlerimize karşı kullanılan bu ifadeler hiçbir şekilde kabul edilemez. Üstelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirmiş kahraman ordumuza, şu anda Pençe Harekatı'nı gerçekleştiren askerlerimize, generallerimize dönük kullanılan bu ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından hem parti sözcümüz tarafından hem de Milli Savunma Bakanlığımız tarafından en sert şekilde kınanmıştır. Bu konuda da gerekli hukuki sürecin başlayacağı duyurulmuştur."

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